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30.05.2019 12:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Женщина отсудила у МВД 65 тысяч рублей за ошибку в загранпаспорте

Текст: Татьяна Воробьева

Жительница Свердловской области отсудила у МВД России компенсацию за отпуск, испорченный из-за ошибки в паспорте.

В августе прошлого года женщина с сыном собирались в Анталью, но в аэропорту Кольцово их развернули: запись о ребенке в загранпаспорте мамы, который выдал ОМВД России по Туринскому району, не была заверена печатью.

Расстроенная путешественница подала иск в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга: взыскать с полиции расходы на тур и билеты из Туринска до Екатеринбурга (59 839 рублей), а также компенсировать моральный вред (10 тысяч рублей).

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Районная инстанция почти в полном объеме удовлетворила иск (лишь сократила вдвое компенсацию за моральный вред). Ответчик подал апелляцию и попросил отменить решения суда.

Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, сочла, что связь между некачественно оказанной госуслугой и тем, что женщина не смогла поехать в отпуск, очевидна.

Как пояснили в пресс-службе Свердловского областного суда, в данном случае тот факт, что у самой женщины не было ограничений для пересечения границы, не исключает компенсацию морального вреда в ее пользу.

"Она выезжала заграницу со своим несовершеннолетним ребенком, которому отказали в пропуске через госграницу. Так как женщина живет не в Екатеринбурге, и провожающих с ними не было, она была вынуждена отказаться от туристического продукта не только в отношении ребенка, но и себя лично", - рассказали в облсуде.

Таким образом, решение районной инстанции остается без изменений.

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