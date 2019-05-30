Женщина отсудила у МВД 65 тысяч рублей за ошибку в загранпаспорте

Жительница Свердловской области отсудила у МВД России компенсацию за отпуск, испорченный из-за ошибки в паспорте.

В августе прошлого года женщина с сыном собирались в Анталью, но в аэропорту Кольцово их развернули: запись о ребенке в загранпаспорте мамы, который выдал ОМВД России по Туринскому району, не была заверена печатью.

Расстроенная путешественница подала иск в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга: взыскать с полиции расходы на тур и билеты из Туринска до Екатеринбурга (59 839 рублей), а также компенсировать моральный вред (10 тысяч рублей).

Районная инстанция почти в полном объеме удовлетворила иск (лишь сократила вдвое компенсацию за моральный вред). Ответчик подал апелляцию и попросил отменить решения суда.

Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, сочла, что связь между некачественно оказанной госуслугой и тем, что женщина не смогла поехать в отпуск, очевидна.

Как пояснили в пресс-службе Свердловского областного суда, в данном случае тот факт, что у самой женщины не было ограничений для пересечения границы, не исключает компенсацию морального вреда в ее пользу.

"Она выезжала заграницу со своим несовершеннолетним ребенком, которому отказали в пропуске через госграницу. Так как женщина живет не в Екатеринбурге, и провожающих с ними не было, она была вынуждена отказаться от туристического продукта не только в отношении ребенка, но и себя лично", - рассказали в облсуде.

Таким образом, решение районной инстанции остается без изменений.