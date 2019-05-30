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30.05.2019 14:46
Рубрика: Власть

РФ поможет Узбекистану в развитии аэропортов и местных производств

Текст: Владимир Кузьмин (Ургенч)
Фото: Сергей Куксин
Россия и Узбекистан активизируют сотрудничество и переходят от обсуждения существенных вопросов в плоскость их реализации. Об этом договорились премьер-министры Дмитрий Медведев и Абдулла Арипов.

В Ургенч Дмитрий Медведев прилетел на первое заседание совместной двусторонней комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана, образованной в октябре прошлого года. Координационные механизмы такого уровня существуют с ограниченным числом государств, заметил он, что говорит о привилегированном характере отношений с республикой. "Мы рассчитываем на то, что этот новый инструмент будет дополнительным стимулом для реализации больших задач, крупных инвестиционных проектов, гуманитарных проектов, которые в последние годы были интенсифицированы и осуществляются в наших государствах", - заявил глава кабинета министров на встрече с коллегой.

- Самое важное, что сотрудничество перешло из плоскости обсуждения существенных вопросов в плоскость их реализации, - подчеркнул он.

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости
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В Москве Ташкент рассматривают в качестве одного из ключевых партнеров в центральноазиатском регионе. Министр экономического развития Максим Орешкин охарактеризовал это через сравнение с США (привел слова советника президента по национальной безопасности Джона Болтона), где интерес к республике связан в первую очередь с тем, что она является своеобразным связующим звеном между Россией и Китаем и важна для противостояния Вашингтона с набирающим мощь Пекином. "Для России Узбекистан - это не разменная карта в геополитической игре", - подчеркнул глава Минэкономразвития.

Интерес исключительно партнерский, причем как к экономике, которая, озвучил министр прогноз, через определенное время должна стать второй на постсоветском пространстве. В последние полтора года Россия активизировала работу на узбекском направлении. Много мелких проблем было снято, рассказал Орешкин. Например, страны подписали протокол, окончательно решающий вопросы с поставками узбекской текстильной, швейной и трикотажной продукции.

"Теперь время переходить к сложным проектам", - заявил глава Минэкономразвития следующий этап в сотрудничестве двух стран. Россия заинтересована в поставках сельскохозяйственной продукции из Узбекистана, которая своим качеством, считает глава Минэкономразвития, может вытеснить какую-то часть турецкой. "Только благодаря этому сотрудничеству последний год поставки превышают более 500 миллионов долларов", - озвучил Дмитрий Медведев объем торговли в этой сфере. В Ургенче министерства сельского хозяйства подписали "дорожную карту" по активизации сотрудничества в области сельского хозяйства на среднесрочную перспективу.

Фото: БЕЛТА
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Наша страна, в свою очередь, готова поставлять партнерам оборудование, необходимое для масштабной модернизации местных производств. Так, наблюдательный совет госкорпорации "ВЭБ.РФ" одобрил кредитное соглашение под поставки энергетического оборудования на узбекские гидроэлектростанции. Кредитный лимит увеличен до 38 миллиардов рублей. Ключевой же совместный проект с инвестициями, как выразился Максим Орешкин, с семью нулями - строительство в Узбекистане атофмной электростанции.

Дмитрий Медведев также выделил необходимость заниматься развитием инфраструктуры. Российская "Новапорт Холдинг" примет участие в модернизации и развитии аэропортов Самарканда, Намангана и Ургенча, о чем было заключено соответствующее соглашение. Кроме того, сказал российский премьер, наши производители поставят вагоны метро для Ташкента.

В конечном счете перед партнерами стоит задача довести товарооборот до 10 миллиардов долларов. "Уверен, что если мы столь энергично будем всем этим заниматься, это нам удастся в ближайшее время", - считает российский премьер. Министр экономического развития России по итогам текущего года ожидает результат в размере около 5,5 миллиардов долларов.

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