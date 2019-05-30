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30.05.2019 18:17
Рубрика: Экономика

С третьей попытки

ФНС начнет прием участников амнистии капитала с 3 июня
Текст: Юлия Кривошапко
У тех, кто еще не успел рассказать о своих зарубежных счетах и активах, будет девять месяцев, чтобы сделать это, не опасаясь последствий. Поправки о продлении амнистии капитала до 1 марта 2020 года публикует "Российская газета".

Стать участником третьего этапа можно, подав спецдекларацию в Федеральную налоговую службу, она начнет прием этих документов с 3 июня. Условия "продленной" амнистии предполагают, что воспользоваться ею смогут те, кто готов перевести деньги и активы в Россию (ранее этого не требовалось). Все действовавшие во время проведения второго этапа амнистии гарантии - освобождение от налоговой, административной и уголовной ответственности за нарушения налогового и валютного законодательства - сохраняются.

Фото: iStock
ФНС с 3 июня начнет принимать участников амнистии капитала

Возвращаемые из-за границы активы участники амнистии должны регистрировать в специальных административных районах (САР) на острове Русский в Приморском крае или Октябрьский в Калининградской области. Для резидентов таких районов действует льготное налогообложение. Доступ к сведениям об их бенефициарах ограничен: его имеют только управляющая САРом компания, надзорные органы и суды. Такие преференции предусмотрели для того, чтобы стимулировать компании, зарегистрированные за границей, "перепрописаться" в России.

После амнистии средства можно будет снова вывести на чистые легальные иностранные счета

Третья программа, безусловно, может быть интересна для россиян, не успевших поучаствовать в первых двух, полагает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. Стимулирующим условием для возвращения российских налогоплательщиков в страну в новом пакете является новое освобождение от НДФЛ дохода от прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК) 2019 года, если граждане были налоговыми нерезидентами РФ в 2018 году. "Это беспрецедентная льгота, - говорит Захаров. - В рамках второго этапа амнистии от налогообложения освобождалась только прибыль ликвидируемых КИК".

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин ФНС Амнистия капиталов в России
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