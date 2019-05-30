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30.05.2019 18:15
Рубрика: Власть

Пивбар за стенкой

Текст: Ирина Жандарова
Изменился порядок перевода жилых помещений в нежилые. Теперь для этого потребуется не только провести общее собрание собственников, но и заручиться поддержкой жильцов подъезда и ближайших к нежилому помещению квартир. Закон об этом публикует "Российская газета".

Основное правило остается в силе - за перевод квартиры в нежилое помещение должны проголосовать более половины собственников квартир в доме. Однако появляются важные нюансы, которые меняют процедуру и существенно осложняют для бизнесменов получение одобрения жильцов.

Фото: Виктор Гусейнов / Комсомольская правда
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Так, магазины, парикмахерские, аптеки и кафе можно будет организовать в жилом доме только с письменного согласия жильцов. "Требуется не только протокол общего собрания, как было раньше, но и письменное согласие собственников всех прилегающих помещений", - объясняет эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы государственного управления РАНХиГС Игорь Кокин.

Новый порядок сделает процедуру перевода квартир в нежилые помещения более справедливой. Ведь жители дальних подъездов могут вообще не испытывать неудобств от того, что в доме открылся магазин или кафе. В то время как ближайшим соседям придется испытывать на себе все связанные с этим прелести - курение под окном, шум и так далее. Поэтому их голос в принятии решения будет главным. Спросить обещают всех, кто имеет в своей квартире общую с переводимым помещением стену, пол или потолок. То есть письменное согласие владельцам будущего нежилого помещения придется получить от всех соседей, кто живет сверху, снизу, справа и слева от будущего магазина или кафе.

Кроме того, для перевода в нежилое помещение предпринимателям необходимо привлечь на свою сторону большую часть жильцов подъезда. "По новым правилам две трети собственников подъезда, в котором помещение переводится из жилого фонда в нежилой, должны проголосовать за это", - говорит Игорь Кокин.

Новые правила серьезно осложнят организацию бизнеса на первых этажах жилых домов, считает эксперт "Российской газеты". И в ряде случаев это только к лучшему. Однажды согласовав такой перевод, собственникам очень сложно в дальнейшем влиять на то, какие заведения открываются на первых этажах их дома. К примеру, помещение переведено в нежилое под магазин, а потом его владелец или новый собственник решает открыть в нем кафе с продажей спиртного, массажный салон или магазин товаров для взрослых.

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Спрашивать разрешения у соседей уже никто не будет. И такие заведения очень сложно выселить из дома.

В то же время закон никак не влияет на использование помещений на первых этажах домов в новостройках, где они уже являются нежилыми. Здесь собственников никто с самого начала не спрашивает, согласны ли они на соседство с определенными видами бизнеса. У жителей старого фонда в принятии таких решений есть преимущество, но использовать его можно лишь однажды - при голосовании за перевод квартиры в нежилой фонд.

Порядок перевода квартир в нежилые помещения ужесточился настолько, что последние порой так и остаются жилыми. Если до 2015 года в Москве ежегодно меняли назначение около 300-500 квартир на первых этажах, в 2016 году их число резко сократилось.

Власть Право Жилищное право Президент Канцелярия Законопроекты и комментарии Жилищное законодательство
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