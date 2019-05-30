Ряд соцвыплат освободили от НДФЛ

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс, освобождающие от НДФЛ ряд социальных выплат и расширяющие возможности для получения социального налогового вычета по расходам на лечение.

Согласно принятому закону не подлежат обложению НДФЛ компенсационные выплаты, связанные с возмещением расходов на оплату коммунальных услуг (включая услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами).

Как заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, также освобождаются от обложения НДФЛ все социальные выплаты: в связи с рождением ребенка, гражданам, подвергшимся воздействию радиации, а также при получении профессионального образования и многие другие виды выплат.

- В общей сложности десять позиций. Это очень важно, поскольку облегчит гражданам реализацию их права на получение соответствующих льгот, - заявил Морозов.

По его словам, одна из наиболее важных позиций законопроекта касается социального налогового вычета при получении медицинских услуг и лекарственного обеспечения. Данный вычет предполагает возможность частичного возмещения расходов, понесенных гражданином в ходе лечения либо приобретения медикаментов.

- Здесь мы уходим от какого-либо перечня лекарственных препаратов и устанавливаем, что гражданин вправе возместить себе частично стоимость любого препарата в размере фактически понесенных расходов, но в совокупности на сумму, не превышающую 120 тысяч рублей за налоговый период, - пояснил парламентарий. - Таким образом, максимальная сумма вычета составит 15600 рублей.

Законопроект также предусматривает освобождение от НДФЛ доходов в виде единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, предусмотренных программами "Земский доктор" и "Земский фельдшер".

- Подводя итог, скажу, что это поправки в Налоговый кодекс, которые имеют важную социальную направленность, касаются уточнения и конкретизации налогообложения более десятка социальных выплат гражданам, - заключил Морозов.