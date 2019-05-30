Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер - рекордсмен по количеству титулов на турнирах "Большого шлема". Их у него 20. На грунтовом "Ролан Гаррос", который сейчас в самом разгаре в Париже, Роджера не называют в числе основных претендентов на трофей. Однако швейцарец все равно умудрился приблизиться еще к одному историческому достижению - так называемому алфавитному "Большому шлему".

Его суть заключается в том, чтобы за карьеру одержать победы над теннисистами, чьи фамилии начинаются на одну из 26 букв английского алфавита. После мачта второго круга с немцем Оскаром Отте (6:4, 6:3, 6:4) Федерер "закрыл" литеру "О". Как сообщает пресс-служба АТР, осталась только буква "Х".

Такого соперника придется подождать. К слову, чтобы собрать почти весь алфавит, Федереру понадобилось 1466 матчей. Ну а пока в третьем раунде "Ролан Гаррос" швейцарец сыграет с 20-летним норвежцем Каспером Руудом. Федереру, напомним, 37. Он даже пошутил, что больше знает про отца Каспера - Кристиана Рууда, закончившего карьеру в 2001 году как раз на Открытом чемпионате Франции.

- Я знаю, что Каспер сильно прибавил за последнее время. И он отлично играет на грунте. Я не видел его матчей, но помню себя в его возрасте и могу представить, что для молодого игрока сразиться с топ-теннисистом на центральном корте крупного турнира - это мечта, - приводит слова Федерера пресс-служба тура. - Однако в третий круг турнира "Большого шлема" нельзя попасть случайно. Я уверен, что он заслужил это место.

Тем не менее третья ракетка мира все равно будет фаворитом встречи. Кстати, в случае поражения Рууда Норвегия станет 58-й страной, чей представитель проигрывал великому швейцарцу. И он видит в себе силы побеждать дальше.

На счету Роджера Федерера 20 невероятных побед на турнирах «Большого шлема», и он про-должает ставить разные теннисные рекорды

- Чувствую себя отлично, учитывая, сколько лет я не играл в Париже, - заявил Роджер. - А если вернуться на пару-тройку недель назад и вспомнить свои ощущения перед турнирами в Мадриде и Риме, то я не знал, как у меня будет складываться на грунте, насколько успешно смогу выступить. Но пока все идет неплохо.

Прекрасно проводит свой грунтовый "мэйджор" и 24-летняя российская теннисистка Екатерина Александрова. Она впервые в карьере пробилась в третий круг турнира "Большого шлема", обыграв австралийку Саманту Стосур со счетом 3:6, 6:1, 6:4. За выход в четвертый раунд Александрова поспорит с представительницей Испании Аленой Большовой-Задойновой, пробившейся в основную сетку через квалификацию.

Между тем

Стало известно, что российская теннисистка Екатерина Макарова снова снялась с турнира. На этот раз с Уимблдона, который пройдет с 1 по 7 июля в Лондоне.

Макарова не выступает с февраля, когда проиграла в первом же круге турнира в Дубае. Потом Екатерина отказалась от поездок в Индиан-Уэллс, Майами и Париж.

В основной сетке Уимблдона место Макаровой займет Светлана Кузнецова, которая восстановилась после травм и вернулась на корт. Однако на "Ролан Гаррос" Света завершила борьбу уже в первом круге.