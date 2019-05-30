Новости

Банк России назвал уязвимости финансовой системы страны 23:31
Россиянин Хачанов вышел в третий раунд "Ролан Гаррос" 23:08
При обстреле с украинской стороны в ДНР ранены двое гражданских 22:51
Вучич: Инцидент в Косове разрушил веру в партнерские отношения с Западом 22:10
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе 21:58
Достигло миллиона количество книг из РФ, запрещенных к ввозу на Украину 21:54
С Байконура стартовала ракета "Протон-М" со спутником связи 20:58
В центре Москвы провалился грунт 20:31
Россиянка возглавит офис ООН в Женеве 20:26
В Заполярье приостановили выставление жильцам доплат за отопление 20:20
Российский сотрудник миссии ООН в Косове переведен в медучреждение Белграда 20:17
На Ставрополье грузовик врезался в автомобиль ДПС 20:11
Еще одна россиянка вышла в третий круг "Ролан Гаррос" 20:06
В Забайкалье арестовали главу крупнейшего горнодобывающего предприятия 19:56
Во Владимире шестимесячная девочка погибла в захламленной квартире 19:48
В библиотеку МГУ попала молния 19:30
Новый канцлер Австрии сделала первые назначения 19:10
Блинкова победила Гарсию и вышла в третий круг "Ролан Гаррос" 19:05
В Ростове суд вынес приговор женщине, чья дочь умерла от ожогов 19:01
Коммунальные службы Москвы переведены в усиленный режим из-за дождя 18:48
Брошенного в московском ТЦ мальчика вернули матери 18:44
Замгубернатора Ростовской области Сергей Сидаш оставлен под арестом 18:43
Оппонент Александра Друзя Илья Бер отверг его извинения 18:40
В Мурманской области создадут кластер по судоремонту и рыбопереработке 18:39
Вышел трейлер последнего "Рэмбо" 18:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Как отправить ребенка в бесплатный летний лагерь
Как отправить ребенка в бесплатный летний лагерь
Как получить 100 баллов на ЕГЭ
Как получить 100 баллов на ЕГЭ
30.05.2019 22:11
Рубрика: Спорт

Ракетка с большой буквы

Федерер почти собрал алфавитный "Шлем"
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 117(7875)
Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер - рекордсмен по количеству титулов на турнирах "Большого шлема". Их у него 20. На грунтовом "Ролан Гаррос", который сейчас в самом разгаре в Париже, Роджера не называют в числе основных претендентов на трофей. Однако швейцарец все равно умудрился приблизиться еще к одному историческому достижению - так называемому алфавитному "Большому шлему".

Его суть заключается в том, чтобы за карьеру одержать победы над теннисистами, чьи фамилии начинаются на одну из 26 букв английского алфавита. После мачта второго круга с немцем Оскаром Отте (6:4, 6:3, 6:4) Федерер "закрыл" литеру "О". Как сообщает пресс-служба АТР, осталась только буква "Х".

Беккер назвал фаворитов "Ролан Гаррос"

Такого соперника придется подождать. К слову, чтобы собрать почти весь алфавит, Федереру понадобилось 1466 матчей. Ну а пока в третьем раунде "Ролан Гаррос" швейцарец сыграет с 20-летним норвежцем Каспером Руудом. Федереру, напомним, 37. Он даже пошутил, что больше знает про отца Каспера - Кристиана Рууда, закончившего карьеру в 2001 году как раз на Открытом чемпионате Франции.

- Я знаю, что Каспер сильно прибавил за последнее время. И он отлично играет на грунте. Я не видел его матчей, но помню себя в его возрасте и могу представить, что для молодого игрока сразиться с топ-теннисистом на центральном корте крупного турнира - это мечта, - приводит слова Федерера пресс-служба тура. - Однако в третий круг турнира "Большого шлема" нельзя попасть случайно. Я уверен, что он заслужил это место.

Тем не менее третья ракетка мира все равно будет фаворитом встречи. Кстати, в случае поражения Рууда Норвегия станет 58-й страной, чей представитель проигрывал великому швейцарцу. И он видит в себе силы побеждать дальше.

На счету Роджера Федерера 20 невероятных побед на турнирах «Большого шлема»,  и он про-должает ставить разные теннисные рекорды

- Чувствую себя отлично, учитывая, сколько лет я не играл в Париже, - заявил Роджер. - А если вернуться на пару-тройку недель назад и вспомнить свои ощущения перед турнирами в Мадриде и Риме, то я не знал, как у меня будет складываться на грунте, насколько успешно смогу выступить. Но пока все идет неплохо.

Прекрасно проводит свой грунтовый "мэйджор" и 24-летняя российская теннисистка Екатерина Александрова. Она впервые в карьере пробилась в третий круг турнира "Большого шлема", обыграв австралийку Саманту Стосур со счетом 3:6, 6:1, 6:4. За выход в четвертый раунд Александрова поспорит с представительницей Испании Аленой Большовой-Задойновой, пробившейся в основную сетку через квалификацию.

Еще одна россияна вышла в третий круг "Ролан Гаррос"

Между тем

Стало известно, что российская теннисистка Екатерина Макарова снова снялась с турнира. На этот раз с Уимблдона, который пройдет с 1 по 7 июля в Лондоне.

Макарова не выступает с февраля, когда проиграла в первом же круге турнира в Дубае. Потом Екатерина отказалась от поездок в Индиан-Уэллс, Майами и Париж.

В основной сетке Уимблдона место Макаровой займет Светлана Кузнецова, которая восстановилась после травм и вернулась на корт. Однако на "Ролан Гаррос" Света завершила борьбу уже в первом круге.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" "Ролан Гаррос" - 2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Роскосмос осудил запрет Пентагона на услуги РФ при космических запусках
Путин в Кремле вручил ордена "Родительская слава"
Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о ДРСМД
В Кремле заявили о планах повышения благосостояния граждан
Рада отказалась отправлять в отставку правительство