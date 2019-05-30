Россиянка возглавит офис ООН в Женеве

Российский дипломат Татьяна Валовая назначена главой офиса ООН в Женеве.

"Генсек ООН объявил сегодня о назначении Татьяны Валовой из Российской Федерации генеральным директором отделения ООН в Женеве", - заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, которого цитирует РИА Новости.

Дипломат имеет внушительный опыт работы на государственной службе и в области журналистики. В настоящее время она является членом коллегии и министром по вопросам интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии, исполнительного органа Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который отвечает за выполнение решений, соблюдение договоров ЕАЭС и управление повседневной деятельностью Союза.