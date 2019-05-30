Созданный в Нижнем Новгороде биочип на ранней стадии распознает рак, экономит бюджетные деньги. Но - может не прижиться из-за бюрократических проволочек. Вот что рассказывает один из разработчиков биочипа, врач-онколог Святослав Зиновьев:

- Это новая поисковая работа: аналогов нет. Первоначально в Нижегородской государственной медицинской академии мы создали прототип биочипа. Запатентовали. В разработке участвовали специалисты Нижегородской медакадемии и Института эпидемиологии и микробиологии имени И.Н. Блохиной. Работали вместе с врачами Российского онкологического научного центра имени Н.Н. Блохина. Биочип - это тест-система, позволяющая проводить иммуноцитохимическое исследование. Для работы используются пунктаты (небольшое количество ткани или жидкости, извлеченное путем пункции), биопсия (забор клеток либо тканей из организма) или послеоперационный материал злокачественных опухолей. Наш биочип - клеточный. В то время как все мировые биочипы нацелены на исследование генетики. Это не скрининговый тест. Он позволяет исследовать морфологию клеток.

Потенциально биочип может определить все виды рака. Конечно, работе с ним необходимо учиться. Это всего несколько дней при условии бэкграунда - практики выполнения тех же реакций, что и на биочипе, но с помощью ручных методик. Если такого опыта нет, то обучение займет, как минимум, две недели. Планируем обучение и онкоцитологов.

Наш биочип - единственная в мире система, которая может работать в обычной лаборатории и обычных медкабинетах. Кроме микроскопа и дозатора ничего не нужно. В лаборатории, работающие без биочипа, нужно вложить примерно 10-15 миллионов рублей, иметь обязательно двух квалифицированных врачей. Плюс реагенты, которые покупают не для одного пациента, а для 50-100. Поэтому приобретать их в маленькие лаборатории невыгодно.

Наш биочип - единственная в мире система, для работы которой кроме микроскопа и дозатора ничего не нужно

К сожалению, пока от первичного звена до реально оказанной помощи - пропасть. Но месяц без лечения может стоить жизни. Биочип вместе с телемедициной решает эту проблему уже при первом визите к врачу. Например, пациент живет в Выксе. В центральной районной больнице у него берут биоматериал, оцифровывают и через час материалы в онкоцентре. Изображение можно пересылать хоть в Москву, хоть в Нью-Йорк. На следующий день уже готов диагноз, с которым онкоцентр может принять на лечение. С помощью нашего биочипа уже диагностировано более 500 пациентов. Но... Что мешает биочипу выйти в большое плавание и прописаться в российских больницах? В Грузии его зарегистрировали за два-три месяца. А вот в России мы ждем уже почти три года. Без регистрации применять биочип мы не можем. Ирина Белова, Нижний Новгород

Мнение

Игорь Терентьев, президент Ассоциации онкологов Нижегородской области:

- Использование биочипа - сокращенный вариант долгого процесса подготовки биоматериала. Технология позволяет распознать несколько типов опухоли, получить такие же результаты, как при гистологическом, морфологическом и иммунноцитохимическом исследованиях.

Сергей Гамаюнов, заведующий торакоабдоминальным отделением Медицинского радиологического научного центра имени А.Ф. Цыба:

- Биочип создан для пациентов, нуждающихся в быстрой дифференциальной диагностике или определении вида опухоли, от которого зависит курс лечения. Важно, что методика позволяет работать с биочипом в режиме дистанционного консультирования. И для этого необязательно в каждой больнице иметь высококвалифицированного врача: достаточно лаборанта. Сейчас на базе одного из трех наших филиалов проходит апробация биочипа. Но, к сожалению, без регистрационного удостоверения мы вынуждены использовать эту разработку в рамках исследований, а не ежедневной клинической практики.