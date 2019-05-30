Российский сотрудник миссии ООН покинул Косово

Российский дипломат Михаил Краснощеков, пострадавший в Косове, отправлен в Белград. Состояние мужчины стабильное, у него диагностированы повреждения костей лица.

"Михаил Краснощеков пересек административную линию между Косово и центральной Сербией. В ближайшие часы ждем его в Белграде, где ему будет оказана квалифицированная медицинская помощь после избиения т.н. "полицейскими", - заявил посол РФ в Сербии Александр Чепурин в своем Twitter.

Мужчину транспортируют на автомобиле ООН с медицинским сопровождением по горным дорогам. Дипломату предстоит провести в пути не менее восьми часов. Непростая поездка, возможно, отразится на состоянии здоровья мужчины.

Напомним, что на этой неделе косовские правоохранители вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. В результате несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, включая российского гражданина Михаила Краснощекова. Лидеры непризнанного Косова утверждали, что российский дипломат "мешал проведению спецоперации".