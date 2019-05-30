Российский сотрудник миссии ООН в Косове переведен в медучреждение Белграда

Российский дипломат Михаил Краснощеков, пострадавший в Косове, в настоящее время находится в одном из медицинских учреждений в Белграде. Мужчина доставлен на лечение в Военно-медицинскую академию Сербии, передает ТАСС со ссылкой на представителей посольства РФ в Сербии.

Состояние российского гражданина стабильное. У него диагностированы повреждение костей лица, в том числе переломы верхней челюсти и левой скулы, а также трещина левой теменной кости. В настоящее время ООН выясняет обстоятельства случившегося с россиянином.

"Мы знаем, что двое сотрудников - один из России и другой из Косова - получили травмы. Детали произошедшего еще выясняются", - заявил заместитель официального представителя генсека Организации Фархан Хак.

По его словам, глава миротворческой миссии в Косове призвал все стороны уважать дипломатический иммунитет сотрудников организации и действовать в соответствии с нормами международного права Михаил Краснощеков сегодня пересек административную линию между Косово и центральной Сербией. Мужчину доставили в Белград на автомобиле ООН с медицинским сопровождением по горным дорогам.

Напомним, что на этой неделе косовские правоохранители вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. В результате несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, включая российского гражданина Михаила Краснощекова. Лидеры непризнанного Косова утверждали, что российский дипломат "мешал проведению спецоперации".