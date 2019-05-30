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30.05.2019 16:59
Рубрика: Спорт

РПЛ стала шестой в Европе по доходам в сезоне 2017/2018

Текст: Илья Соболев

Российская Премьер-лига заняла шестое место среди европейских лиг по доходу в сезоне 2017/2018. Об этом сообщается в отчете аудиторской компании Deloitte.

В сезоне 2017/2018 РПЛ заработала 813 миллионов евро. В эту сумму вошли доходы от продажи телеправ, от спонсоров, а также доходы в дни матчей и от другой коммерческой деятельности.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Отмечается, что по сравнению с предыдущим сезоном доходы от продажи прав на трансляции РПЛ выросли на 33 процента и составили 112 миллионов евро. Тем не менее, по этому показателю отечественная Премьер-лига по-прежнему уступает топ-5 европейским лигам и не только. Для сравнения, у турецкой Суперлиги этот показатель равняется 376 млн евро, у португальской Примейры - 225 млн.

Доходы РПЛ в дни матчей увеличились на 50 процентов до 52 млн евро. Наибольшую выручку принесли спонсорские соглашения, от которых в казну РПЛ поступило 492 млн евро.

Лидером по совокупной выручке стала английская Премьер-лига (5,44 млрд евро). Второе место у немецкой Бундеслиги (3,168 млрд евро). Далее расположились испанская Ла Лига (3,073 млрд), итальянская Серия А (2,217 млрд) и французская Лига 1 (1,692).

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