РЖД опровергли слухи о повышении цен на билеты в плацкартные вагоны

Сообщения СМИ о двукратном повышении цен на плацкарт опровергли в РЖД. Цены на проезд в плацкартных и общих вагонах на лето не повышали, а сравнение стоимости билетов в мае, когда действовали скидки, с полным тарифом в компании назвали некорректным.

В июне 2018 года билеты в плацкарт стоили в среднем 2,3 тысячи рублей, а в июне этого года - 2,6 тысячи. Фото: Александр Корольков/ РГ

Тарифы на 2019 год в регулируемом сегменте были установлены ФАС в конце прошлого года и с тех пор не менялись. Но при этом в РЖД добавили, что Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) может предложить пассажирам более низкую стоимость билетов во время акций. Такие акции действовали в мае. По нескольким направлениям билеты на 30 мая оказались дешевле тех, что продаются на июнь или июль, на 20-80%, выяснила "РГ". Так, минимальная цена поездки из Москвы в Адлер в плацкарте в мае составит около 1,9 тысячи рублей, а в середине июня - более 3,4 тысячи рублей, из Москвы в Казань - 1,2 тысячи и почти 2 тысячи рублей соответственно.

В ФПК подчеркивают, что такое сравнение лишь вводит пассажиров в заблуждение. Если уж сравнивать, то цены за аналогичные периоды 2018 и 2019 годов. В этом случае, как подсчитали по просьбе "РГ" представители сервиса для путешествий, никакого заметного роста цен на билеты в плацкарте нет, "только в рамках обычных сезонных коэффициентов: летом цены повышаются на 5-20%", отметил гендиректор UFS.Travel Алексей Астанин. Так, в июне 2018 года билеты в плацкарт стоили в среднем 2,3 тысячи рублей, а в июне этого года - 2,6 тысячи (рост на 13 процентов), но многое зависит от направлений и поездов.

Тарифы на плацкарт выросли на 3,9 процента, но летом допускается повышение цен в пределах 20 процентов

В 2019 году тарифы на плацкарт проиндексированы на 3,9%. ФАС пообещала разобраться с обращением о повышении цен по каждому маршруту.