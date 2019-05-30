"Шелковый путь"-2019 пройдет через Байкал и Монголию

В Москве прошла презентация маршрута ралли-рейда "Шелковый путь"-2019.

Когда руководитель марафона Владимир Чагин назвал предстоящий "Шелковый путь" грандиозным проектом, в этом не было никакого преувеличения. Совокупная протяженность нового маршрута составит 5000 километров. Это, между прочим, всего на 500 километров меньше, чем у "Дакара"-2019.

"Шелковый путь" будет состоять из десяти этапов и пройдет по трем странам. Старт участники возьмут 6 июля в Иркутске, а к третьему этапу окажутся уже на территории Монголии. Наконец, завершится гонка тремя этапами в Китае с финишем 16 июля в Дуньхуане. Изюминкой маршрута станет та его часть, которая пролегает вдоль озера Байкал. "Многие мечтают побывать на Байкале - в этом году такие мечты осуществимы", - заверил Чагин. А потом признался, что и сам бы не прочь вернуться за руль и "промчаться по этим маршрутам". И это неудивительно: кто ж откажется после утомительного пути посидеть на берегу озера с удочкой. "Желаю, чтобы у всех осталось времени на рыбалку", - заключил Чагин.

Экзотику участникам пообещали и в Бурятии: если повезет, гонщики повстречают местных шаманов. Ну и, конечно, особняком стоит Монголия, которой раньше на карте "Шелкового пути" не значилось. Надо сказать, что ралли-рейд расширяется не только в географическом плане. В этом году заявок на участие в гонке поступило в три раза больше, чем в предыдущем. Причем ожидается внушительное количество звезд. К примеру, среди них будут победители "Дакара" испанец Нани Рома и голландец Жерар де Рой. "КАМАЗ-Мастер" в гонке представят экипажи дакарских триумфаторов Айрата Мардеева, Андрея Каргинова, а также Антона Шибалова.

Важным моментом "Шелкового пути"-2019 станет введение зачета мотоциклов, которого раньше не было. Здесь Россию представит одна из главных героинь "Дакара"-2019 Анастасия Нифонтова, первая женщина, прошедшая легендарное ралли без помощи техподдержки.