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30.05.2019 05:00
Рубрика: Общество

Синоптики сообщили, где еще возможен снег

Текст: Ольга Игнатова
В ближайшие два дня, 30 и 31 мая, через Центральный округ с северо-запада на юго-восток будет смещаться холодный атмосферный фронт. Он принесет с собой дожди и грозы, - рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Наталья Хрусталева
В Гидрометцентре рассказали, каким в этом году будет лето

Ветер немного остудит жару последних дней. В Тверской, Смоленской, Ярославской областях температура воздуха понизится до 18-24 градусов. Ливни с грозами ожидаются 31 мая в Ярославской и Ивановской областях.

На северо-западе - в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях - сильные осадки не прогнозируются. В четверг, 30 мая, там местами кратковременные дожди. Днем потепелеет до +21 градуса, а в Ленинградской области максимум +13. Последние дни мая будут в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях прохладными. В Карелии температура воздуха днем +12…+17 градусов, местами до +21.

В Москве 30 мая местами кратковременный дождь, гроза. И при этом жарко - 28-30 градусов.  А в пятницу, 31 мая, местами дождь, гроза, ветер при грозе порывистый - 12-17 метров в секунду. Но немного прохладнее - 24-26 градусов. 1-2 июня местами небольшой дождь, температура воздуха: 20-25 градусов.

В Японии четыре человека погибли из-за аномальной жары

До Поволжья, как и до центра России, добрался тропический воздух. Даже на севере - в Кировской области - днем +25…+31 градус. Дожди умеренные. На юге европейской территории последние майские дни будут сухими и жаркими. Воздух прогреется до +30 градусов.

На Черноморском побережье в последний майский день +27 градусов. От 33 до 35 градусов в республиках Северного Кавказа. Температура воды в районе Сочи - 19 градусов, рядом с городами Геленджик, Туапсе, Анапа -20 градусов. В Бердянске и Ейске (Азовское море) - 21 градус. У берегов Крыма вода в Черном море прохладнее: в Алуште 15 градусов, в Ялта - 16, в Феодосии - 17 градусов.

В Гидрометцентре опровергли информацию о торнадо и смерчах в Москве

Дальний Восток во власти непогоды. В четверг, 30 мая, на юге Хабаровского края ливни и грозы. На севере края сильные осадки, дождь с мокрым снегом. Температура воздуха на юге Хабаровского края +15…+20 градусов. На севере от 0 до +5 градусов.

В центральных и южных районах Красноярского края на смену заморозкам придут ливни с грозами, градом и порывами ветра до 15-20 метров в секунду. 30 мая на юге Таймыра мокрый снег, дождь. Ветер до 20 метров в секунду. В центральных районах Красноярского края 31 мая ветер 15-20 метров в секунду, а на юге края сильный дождь, гроза, град.

Общество Наука и образование Гидрометцентр РФ
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