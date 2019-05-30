В четверг Следственный комитет РФ объявил о том, что задержал сотрудников своего транспортного управления. Их подозревают в коррупции. Третьим в этой компании оказался адвокат.

В ходе планомерной работы по пресечению коррупции, в том числе в собственных рядах, совместно с сотрудниками УФСБ по Москве и Московской области выявлен факт получения взятки сотрудниками одного из следственных отделов и адвокатом.

Статья, которую вменяют сотрудникам СК, одна из самых неприятных - часть 5 ст. 290 УК РФ. А это получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. По ней можно получить до 12 лет в местах лишения свободы.

Задержало ведомство не рядового сотрудника - руководителя Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте, а вместе с ним его подчиненного следователя. Защитник, составивший им компанию, член адвокатской палаты Крыма.

Следком официально не называет фамилии задержанных. Но на сайте самого ведомства можно увидеть, что Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте руководил Дмитрий Коровин. По информации ведомства Александра Бастрыкина, задержанные договорились получить взятку от фигуранта одного из уголовных дел.

"Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за выдачу ранее изъятых при обыске предметов и документов в рамках расследуемого дела. 20 мая 2019 года адвокат получил взятку в размере 1 млн руб., которые они распределили между собой", - уточнили в СК РФ.

Задерживали взяточников их коллеги - следователи Главного следственного управления СК по Москве. Помогали сотрудники УФСБ по Москве и Московской области.