Спаллетти покинул "Интер"

Лучано Спаллетти освободил пост главного тренера миланского "Интера". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

"Благодарим Спаллетти за проделанную работу и за путь, который мы прошли вместе", говорится в заявлении "нерадзурри".

60-летний специалист, тренировавший питерский "Зенит" в 2009-2014 годах, проработал в "Интере" два сезона. По итогам обоих миланцы заняли четвертое место в Серии "А" и квалифицировались в Лигу чемпионов. Однако руководству клуба этого показалось недостаточно.

Новым наставником "Интера" должен стать Антонио Конте, который ранее тренировал "Ювентус", "Челси" и сборную Италии, а сейчас находится без работы. Не исключено, что о назначении Конте будет объявлено уже сегодня. По сообщениям СМИ, контракт с тренером заключат на три года, за которые он заработает около 36 миллионов евро.