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30.05.2019 11:42
Рубрика: Общество
Проект: Новости интеллектуальной собственности

Спикеры площадки IPQuorum.Start объяснили, от чего зависит развитие цифровых платформ в России

В первый день работы специальной площадки Ассоциации IPChain, IPQuorum.Start, состоялась панельная дискуссия "Tech.Provoke: по ту сторону цифровых платформ". Эксперты обсудили, какой стратегии следует придерживаться платформенным стартапам, чтобы стать востребованными на рынке интеллектуальной собственности.
Фото: Предоставлено пресс-службой IPQuorum Фото: Предоставлено пресс-службой IPQuorum
Фото: Предоставлено пресс-службой IPQuorum

Модератором дискуссии выступил директор по акселерации Инновационного центра "Сколково", бизнес-трекер и эксперт в области цифровых платформ Антон Пронин. Он предположил, что для развития платформенных сервисов в России не применимы методы, которыми пользуются Uber, Amazon, Airbnb или eBay, хотя все они вдохновляют молодых российских предпринимателей на создание стартапов.

"Для участия в сессии мы пригласили компании, которые работают в отраслях с не всегда очевидным спросом, поэтому их опыт особенно ценен. Без вливания огромных бюджетов им удается создавать и развивать свои продукты. Я рад, что они готовы открыто делиться своими инсайтами, горьким опытом и надеюсь, что эта информация будет полезна создателям стартапов", - сказал Пронин.

Фото: Предоставлено пресс-службой Ассоциации IPChain
Эксперты обсудили необходимость усилить защиту прав на интеллектуальную собственность

Коммерческий директор сервиса n’RIS Григорий Туринцев рассказал, что мало кто из молодых предпринимателей задумывается о необходимости фиксировать права на принадлежащие им объекты интеллектуальной собственности. Основой технологических стартапов, как правило, является программное обеспечение, механизм правовой охраны которого аналогичен литературному произведению. И поэтому самым простым и эффективным способом зарегистрировать свои права в данном случае является депонирование, отметил эксперт.

"Если вы потеряете разработчика, который написал программу, и не оформите передачу исключительных прав, то вы можете запросто потерять свой стартап. То есть всю компанию, в которую вы вложили душу, силы и время. Многие думают, что достаточно записи в трудовом договоре, и все созданное за время работы в компании принадлежит только ей. На самом деле это не так. Судебная практика подтверждает, что около 98% дел выигрывают наемные сотрудники. Они оставляют за собой права на произведения. Наш сервис n’RIS предлагает простые технологические решения, позволяющие надлежащим образом подготовить документацию для передачи исключительных прав компании-работодателю и защитить стартапы от основных рисков", - заявил Туринцев.

Председатель совета директоров CO-FI, первой российской цифровой краудлендинговой платформы, оперирующей с результатами интеллектуальной деятельности, Александр Сухотин рассказал, что инфраструктура IP-рынка постепенно адаптируется к технологиям краудлендинга, и в ближайшее время такие платформы, как CO-FI, смогут предлагать инвесторам вкладывать средства в творческие проекты, принимая в залог объекты интеллектуальной собственности.

"Недвижимое имущество можно заложить, чтобы получить кредит в банке и вложить его в бизнес. В случае с интеллектуальной собственностью такой возможности нет. Банки до сих пор не научились корректно оценивать стоимость нематериальных активов и, как следствие, не готовы принимать права на результаты интеллектуальной деятельности в залог по кредитам. Интеллектуальная собственность - это очень тонкая материя, которой нужно уметь правильно управлять. Но очевидно, что с развитием цифрового рынка ценность интеллектуальной собственности как актива для его владельца возрастает и открывает новые возможности. В этой ситуации и появилась идея создать площадку, пользователи которой смогут становиться инвесторами интересных творческих проектов и получат возможность предоставлять займы правообладателям под залог результатов их интеллектуального труда, которыми они владеют и которые уже монетизируются", - заявил эксперт.

По мнению исполнительного директора компании Online Patent (цифровая платформа по управлению интеллектуальными правами, резидент "Сколково") Алины Акиншиной, возможности по защите интеллектуальных прав в сфере промышленной собственности долгое время были уделом крупных компаний. Но их сервису удалось выйти на рынок, изменить эту тенденцию, тем самым помогая и новичкам.

Фото: пресс-служба IPQuorum
На деловом завтраке Forbes в рамках IPQuorum обсудили, должно ли право успевать за технологиями

"Молодым стартаперам важно понять правила функционирования рынка интеллектуальной собственности, принять профессиональное сообщество. В интеллектуальной собственности оно очень продвинутое, нас нельзя назвать какими-то луддитами. Мы понимаем неизбежность цифровизации, меняем рынок промышленной собственности и предоставляем услуги, доступ к которым раньше был ограничен для широкого круга лиц. Сейчас среди наших пользователей есть компании и с не очень высоким платежным потенциалом", - сказала Акиншина.

Гендиректор юридического маркетплейса Правовед.RU (резидент "Сколково") Валерий Мешков рассказал, что их проекту пришлось около года субсидировать активность пользователей на проекте, и только после этого маркетплейсу удалось обрести первых постоянных клиентов.

"Мы сами платили юристам, чтобы они бесплатно отвечали нашим клиентам. Это было очень тяжело, дорого, и в какой-то момент начали появляться мысли, что маркетплейс юридических услуг не востребован в России. Но после того как мы создали экосистему, нам удалось набрать критическую массу пользователей. Ленту постепенно заполнили платные заказы. Мы продолжаем расти, хотя бесплатные запросы на консультацию у нас по-прежнему кратно превышают платные", - сказал эксперт.

Главный редактор kino-teatr.ru, директор по развитию "МирТесен. Кино" Жан Просянов рассказал, что сейчас его платформы активно ищут оптимальную стратегию развития.

"Мы оттолкнулись от желаний пользователей, и дальше стало понятно, какая аудитория нами пользуется и какие фичи им нужны. Мы пытаемся сделать так, чтобы кастинг в кинопроизводстве стал максимально прозрачен. Актерские портфолио теперь можно категоризировать по навыкам. Ведь для того чтобы снять такой фильм, как "Движение вверх", нужны актеры, которые умеют играть в баскетбол", - сказал он.

Генеральный директор системы управления рабочим временем timebook.ru Павел Конозаков рассказал, как его проекту удалось попасть в ретейл, и отметил, что в розничной торговле давно назрела необходимость создать единую платформу по управлению кадрами.

"Весь процесс управления персоналом можно автоматизировать, и в нем не будет бумажной волокиты ‒ журналов и непонятного ручного вбивания в "1С". Вы можете в этой же системе получить доступ к порталу аутсорсинга со списком партнеров и подрядчиков. Они будут распределять между собой заявки и иметь доступ к пулу мерчендайзеров. У вас будет возможность видеть весь объем персонала и их трудовые работы, планировать и координировать работу всех сотрудников в одном месте. Такой сервис может быть прозрачным для всех сторон", ‒ сказал эксперт.

Завершая дискуссию, модератор сессии Антон Пронин выразил надежду, что истории из личного опыта успешных стартаперов помогут тем, кто только входит на рынок платформенных решений, смело реализовывать свои проекты, отвечая на вызовы цифровой экономики.

Специальная площадка Ассоциации IPChain - IPQuorum.Start открылась в рамках седьмой ежегодной международной стартап-конференции для технологических предпринимателей Startup Village 2019. Конференция проходит 29-30 мая в Инновационном центре "Сколково". Ассоциация IPChain выступает официальным партнером StartupVillage 2019 по интеллектуальной собственности.

Общество

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