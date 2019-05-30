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30.05.2019 15:41
Рубрика: В мире

США поместили в "черный список" крупнейшие китайские компании

Текст: Александр Саможнев
Министерство торговли США включило в "черные списки" 143 компании континентального Китая. Документ содержит 281 страницу и составлен под предлогом обеспечения национальной безопасности, сообщает газета The Wall Street Journal.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По данным американского бюро промышленности и безопасности, большинство китайских компаний представлены в сфере электроники, авиации, полупроводников, машиностроения и материалов, используемых для высокотехнологичных компонентов. Причем многие предприятия широко не известны за пределами страны. Однако Вашингтон считает, что они угрожают американским национальным интересам и вовлечены в противоправную деятельность. Речь, в том числе, идет об Институте оборудования и управления автоматизации Пекина, Пекинском научно-исследовательском институте технологии авиационного производства, Центре научных исследований и разработки аэродинамики Китая, а также Китайской корпорации электронной технологии, уточняет издание South China Morning Post.

Фото: AP Photo/Ng Han Guan
Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список

При этом китайские компании или физические лица из списка министерства торговли, должны подавать заявку на получение лицензии на экспорт или реэкспорт в США высокотехнологичной продукции и программного обеспечения. Однако заявки рассматриваются с позиции "презумпции отказа". То есть в большинстве случаев запросы не удовлетворяются. Кроме того, правительство США добавило в этот перечень компанию Huawei Technologies, ограничив возможности китайского производителя покупать телекоммуникационное оборудование, программное обеспечение и услуги у американских поставщиков высоких технологий.

Источники The Wall Street Journal, знакомые с темой, утверждают, что министерство торговли США подумывает о расширении запретного списка, однако решение пока не принято. Между тем члены Конгресса США призвали администрацию Дональда Трампа рассмотреть возможность введения санкций в отношении китайских компаний, производящих оборудование для видеонаблюдения.

В мире США В мире Восточная Азия Китай Торговые войны Санкции США против Huawei
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