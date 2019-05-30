США поместили в "черный список" крупнейшие китайские компании

По данным американского бюро промышленности и безопасности, большинство китайских компаний представлены в сфере электроники, авиации, полупроводников, машиностроения и материалов, используемых для высокотехнологичных компонентов. Причем многие предприятия широко не известны за пределами страны. Однако Вашингтон считает, что они угрожают американским национальным интересам и вовлечены в противоправную деятельность. Речь, в том числе, идет об Институте оборудования и управления автоматизации Пекина, Пекинском научно-исследовательском институте технологии авиационного производства, Центре научных исследований и разработки аэродинамики Китая, а также Китайской корпорации электронной технологии, уточняет издание South China Morning Post.

При этом китайские компании или физические лица из списка министерства торговли, должны подавать заявку на получение лицензии на экспорт или реэкспорт в США высокотехнологичной продукции и программного обеспечения. Однако заявки рассматриваются с позиции "презумпции отказа". То есть в большинстве случаев запросы не удовлетворяются. Кроме того, правительство США добавило в этот перечень компанию Huawei Technologies, ограничив возможности китайского производителя покупать телекоммуникационное оборудование, программное обеспечение и услуги у американских поставщиков высоких технологий.

Источники The Wall Street Journal, знакомые с темой, утверждают, что министерство торговли США подумывает о расширении запретного списка, однако решение пока не принято. Между тем члены Конгресса США призвали администрацию Дональда Трампа рассмотреть возможность введения санкций в отношении китайских компаний, производящих оборудование для видеонаблюдения.