Если вы пришли в поликлинику, а вам говорят: "МРТ через месяц. Можно быстрее, но через кассу", - то надо не кошелек доставать, а звонить в страховую компанию. Такой совет дал в интервью "Российской газете" член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, профессор Алексей Старченко.

Создается сеть референс-лабораторий, в которых можно будет уточнить диагноз дистанционно. Фото: Сергей Куксин/ РГ

В России выстраивается новая система оказания онкологической помощи. Самые современные виды лечения, радиологию и протонную терапию, сложные операции пациенты будут получать бесплатно. Диагностика, химиотерапия, поддерживающее лечение тоже включены в обязательное медстрахование.

Алексей Анатольевич, но все мы знаем, что главное - вовремя начать лечение. А диагностика растягивается порой на месяцы, когда счет идет на дни.



Алексей Старченко: Возможность затягивания начала лечения исключена . В апреле вступили в силу изменения в Программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи. Теперь срок проведения исследований для установления диагноза - не более 14 дней с момента обращения к врачу.

Жестко прописан и срок постановки на учет у онколога в случае, если диагноз подтвердится: не более трех рабочих дней.

Давайте еще уточним по оплате услуг.



Алексей Старченко: Все мероприятия по лечению онкологических заболеваний входят в систему ОМС, в том числе и дорогие: и радиология, и сложные хирургические вмешательства, и химиотерапия, и поддерживающее лечение.

Со следующего года протонная терапия онкологических заболеваний войдет в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Это означает, что полноценное обследование, лечение больной может и должен получать без проволочек и бесплатно. Условия для этого созданы.

При этом деньги, которые выделяются на лечение онкобольных, они не даются медицинским организациям просто так - "берите, сколько хотите, и тратьте, на что хотите". Федеральным фондом ОМС и минздравом подготовлены документы, приказы, где все нозологические единицы распределены по степени сложности лечения и сложные виды лечения оплачиваются дороже, деньги на это выделены.

Например, в этом году прописано уже 10 уровней сложности химиотерапии с применением самых современных, дорогих таргетных препаратов, и все это вошло в программу госгарантий. По 18 основным нозологическим формам злокачественных новообразований у взрослых действуют новейшие клинические рекомендации, четко прописаны схемы лечения, и врачи должны придерживаться этих протоколов вне зависимости от того, где лечится больной - в столичном медцентре или областной больнице.

Если раньше еще и бытовала расхожая фраза, которой могли пациента встретить - "денег у нас нет, несите деньги, и тогда будем вас лечить", то сегодня этого просто быть не должно.

Появилась информация, что страховые представители будут вести "историю обращений за медпомощью" именно с онкологическими больными. Зачем?



Алексей Старченко: Пациент должен занимать активную позицию и очень полезно знать, какие вопросы может помочь решить страховой представитель. Например, больному назначена химиотерапия. Препараты разные, схемы тоже. Были случаи, когда при нехватке конкретного лекарства схему или дозировку сокращали.

Сегодня страховые представители организуют медико-экономические экспертизы при применении химиотерапии в 100 процентах случаев, в условиях дневного и круглосуточного стационара. Проверяется все: схема, интервалы ее проведения, адекватность выбранного препарата, этапы лечения.

Но пациенту необязательно дожидаться, когда страховщик выявит какие-либо нарушения. Отчасти пациент и сам может контролировать ход лечения. Я занимаюсь проведением такой экспертизы и по опыту знаю, что пациенты далеко не всегда знают свои права, у многих есть дефицит информации.

Все исследования для установления диагноза должны быть проведены за 14 дней, а поставить на учет у онколога необходимо за три дня. Не более!

Назовите наиболее типичные нарушения прав больных?



Алексей Старченко: Может быть изменен график химиотерапии, например, из-за праздников процедура перенесена на день. Этого нельзя допустить, сроки должны соблюдаться очень строго - необходимо написать жалобу на имя главного врача, не поможет - звонить страховому представителю.

Другой пример: химиотерапия по ОМС оплачивается вне зависимости от сроков нахождения пациента в стационаре. Поэтому если вам предлагают написать заявление на отказ от госпитализации, знайте, "принуждение" к выписке незаконно. Если пациент плохо перенес процедуру, он вправе остаться под наблюдением врачей.

Людям с большим весом или высокого роста часто требуется нестандартная доза препарата, для которой необходимо открыть вторую ампулу и взять из нее часть препарата. Иногда это правило нарушается, и если это происходит, тоже следует немедленно сигнализировать страховому представителю.

Лечение онкологии часто чревато сопутствующими недугами. И при жалобах врач обязан направить на консультацию к узким специалистам, а не считать, что такой ход событий норма. Если вам сообщают, что для его лечения нужен дорогостоящий препарат, то важно понимать, что все лекарства и поддерживающая терапия предоставляются по ОМС бесплатно. Никаких доплат "за хороший препарат" быть не должно - звоните в страховую!

Была информация, что страховые представители должны обеспечить сопровождение онкобольного на всех этапах лечения, вплоть до психологической поддержки. Как это будет?



Алексей Старченко: Не секрет, что в нашей стране диагноз "рак" и даже подозрение на него у многих пациентов вызывает депрессию. И хорошо, если рядом окажется специалист, который сможет дать пояснения, выяснить состояние пациента, подготовить его к обследованиям, следующим этапам лечения.

Такую помощь поручили организовать страховым компаниям. Страховые представители могут быть на связи, если от вас получено согласие, и обеспечивать индивидуальное информационное сопровождение в ходе лечения.

К сожалению, сегодня таким специалистам еще не всегда хватает подготовки, в том числе и для того, чтобы оказать психологическую помощь таким пациентам. Это абсолютно новое направление работы. Думаю, нужны обучающие программы по онкопсихологии, и они должны быть обязательными при подготовке страховых представителей.

Пока в медицинский стандарт лечения онкологии консультация онкопсихолога не включена, но такая поддержка очень важна для пациентов. Сейчас по всей стране создаются центры амбулаторной онкологии - хорошо бы заранее решить этот вопрос, включив ставку онкопсихолога в их штатное расписание, предусмотрев и тариф ОМС.

С этого года работает нацпроект "Здоровье", в который входит и лечение онкобольных. Что мы в итоге получим?



Алексей Старченко: Во-первых, онкодиспансеры, больницы и профильные центры получат современное медоборудование, включая ключевые направления - радиохимию, радиотерапию и радиохирургию.

Во-вторых, на базе ведущих исследовательских центров создается серия референс-лабораторий. В них можно будет максимально точно и быстро провести уточняющую патоморфологическую, молекулярно-генетическую, иммуногистохимическую, лучевую диагностику без личного присутствия пациента. То есть уточнить диагноз можно будет из любого уголка России. Отдельная часть программы - устранение дефицита кадров и обучение специалистов.

В-третьих, в каждом регионе будут организованы центры амбулаторной онкологической помощи с дневными стационарами, в которых будет проводиться диагностика при подозрении на наличие онкологического заболевания и при необходимости лечения.

На нацпроект большие надежды, тем более что на онкослужбы выделены большие средства. Понятно, что изменения к лучшему будут постепенными. Но многое можно сделать уже сейчас, если медорганизации постараются быстрее перестроиться и работать в по тем новым правилам, о котором мы с вами сегодня говорили.