Ставки НДФЛ для иностранцев в России могут снизить

Ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных и российских граждан могут уровнять. Этот вопрос рассматривает правительство РФ, сообщил первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов на совещании по реализации национальных проектов.

Сейчас граждане России платят НДФЛ по ставке 13 процентов, а иностранцы - 30 процентов. "Полагаю целесообразным - и такие предложения правительством рассматриваются, - будет готовиться законодательство о том, чтобы уравнять эти ставки. Сделать для иностранцев ставку, аналогичную для россиян", - цитирует Силуанова ТАСС.

Ранее в правительстве заявляли, что вопрос об изменении ставки НДФЛ для россиян не рассматривается.