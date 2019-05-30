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30.05.2019 13:54
Рубрика: Экономика

Страховку по ряду вкладов могут увеличить до 10 млн рублей

Текст: Татьяна Замахина
Центробанк поддерживает инициативу об увеличении порога застрахованных вкладов до 10 млн рублей в ряде случаев. Об этом заявила в ходе выступления в Госдуме с отчетом глава ведомства Эльвира Набиуллина.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сейчас порог составляет 1,4 млн рублей. До 10 млн рублей его предлагают увеличить в случае получения наследства, страховых или социальных выплат, получения выплат по решению суда, средств от продажи недвижимости.

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Как признала глава регулятора, потеря незастрахованной части вкладов в банках, у которых отзывается лицензия, - это очень болезненная для потребителей ситуация. Особенно когда у человека на счете в одном банке скопилась большая сумма. И в случае отзыва лицензии гражданин может просто не иметь возможности и времени распорядиться средствами.

- И для подобных случаев мы считаем правильным увеличить сумму страхового возмещения. С такой инициативой выступили депутаты, мы ее поддерживаем, - заявила Набиуллина. - Каких жизненных ситуаций это касается? Наследство, страховые или социальные выплаты, выплаты по решению суда, средства от продажи недвижимости и ряд других.

Фото: iStock
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В этих случаях Центробанк считает возможным увеличить сумму страхового возмещения до 10 млн рублей.

Таких вкладов в количественном отношении немного. По словам главы ЦБ, 99,5% счетов вкладчиков полностью покрываются страховой защитой в размере 1,4 млн рублей.

- Но по объему - это только 57,4% вкладов, - добавила Набиуллина. - Это показывает, что, с одной стороны, существующий объем страховых выплат обеспечивает защиту всех средств массового вкладчика, а с другой стороны, что люди хорошо информированы и обычно не держат на депозитах суммы, превышающие 1,4 млн рублей.

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