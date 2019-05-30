В национальной хоккейной лиге набирает обороты финальная серия Кубка Стэнли. В противостоянии "Бостон Брюинз" и "Сент-Луис Блюз" наступило равенство - 1:1. Рекордную результативную серию продолжил один из лидеров "музыкантов" россиянин Владимир Тарасенко.

Как бы ни закончилась эта битва, "Блюз" уже заслужили звание главной "Золушки" сезона в НХЛ. Сложно представить, но в начале года "Сент-Луис" шел на последнем месте в Лиге. Но мощный рывок на финише позволил "блюзменам" ворваться в зону плей-офф, а там дошагать до победы в Западной конференции. Все эти подвиги, безусловно, останутся в памяти. Но аппетит приходит во время еды. За 52 года своего существования "Блюз" ни разу не брал Кубок Стэнли. И пусть на фоне куда более титулованного, опытного и звездного "Бостона" парни из "Сент-Луиса" по-прежнему смотрятся аутсайдерами, их победа в серии уже не кажется фантастикой.

Первый матч финала "мишки" из Бостона на своей площадке выиграли довольно уверенно - 4:2. А вот в повторной встрече "Брюинз", открыв счет в большинстве уже на пятой минуте, столкнулся с проблемами. Бортуццо счет быстро сравнял, Нордстрем также без промедлений вновь вывел вперед "Бостон". А затем хозяева проспали контрвыпад от связки лучших бомбардиров "Сент-Луиса". Тарасенко отдал шайбу под бросок Джейдену Шварцу, голкипер "Брюинз" Туукка Раск выстрел отразил, как и добивание от россиянина, но не выключившийся из эпизода Владимир каким-то чудом смог бросить еще и попал - 2:2 на 15-й минуте.

Такое феерическое начало, впрочем, не получило продолжения. В основное время команды больше забить не смогли, хотя "Блюз" однажды были очень близки к успеху - "Бостон" спасла штанга. А вот от мощного щелчка защитника Гуннарссона от синей линии уберечь "мишек" не смог ни Туукка Раск, ни каркас ворот - 3:2 в пользу "Сент-Луиса". Два следующих матча пройдут на площадке "Блюз", после чего серия вернется в Бостон - легкой победы у "Бостона", как это было в прошлой серии с "Каролиной", точно не получится.

Тарасенко набирает очки в восьми матчах Кубка Стэнли подряд и близок к повторению рекорда

Второй звездой этой встречи был признан Владимир Тарасенко, который проводит феноменальный плей-офф. У россиянина уже 15 очков, в том числе десять заброшенных шайб - больше в "Сент-Луисе" забивает и отдает только Джейден Шварц. Тарасенко набирает очки в восьми матчах плей-офф подряд (пять шайб и пять передач) и забивает в четырех поединках кряду. Россиянин теперь в шаге от рекорда клуба по числу результативных матчей подряд в Кубке Стэнли - Тони Карри в далеком 1981-м набирал очки в девяти поединках кряду.