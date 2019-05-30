Телеведущие Китая и США провели диалог "через океан"

Ведущая интернет-портала Центрального телевидения Китая Медиакорпорации Китая Лю Синь и ведущая Fox Business Network Триш Риган в интернет-эфире обсудили китайско-американские торговые трения и другие актуальные темы двусторонней повестки дня.

В начале диалога Лю Синь отметила: "Благодарю Триш Риган за уникальную возможность провести прямое общение". Однако далее во время 30-секундного вступления китайской ведущей Триш Риган трижды ее прерывала. Несмотря на это, Лю Синь удалось высказать свою позицию на тему китайско-американской торговли, интеллектуальной собственности и т.д.

О китайско-американских торговых переговорах: китайское правительство предельно четко обозначило свою позицию

В программе Триш Риган спросила мнение Лю Синь по поводу китайско-американских торговых переговоров. В ответ Лю Синь сказала: "У меня нет никакой особой инсайдерской информации, поэтому я не знаю, до чего на настоящий момент дошли переговорные стороны, однако китайское правительство уже ясно обозначило свою позицию по этому вопросу".

Об интеллектуальной собственности: мы в состоянии достичь взаимной выгоды и пользы

Коснувшись темы интеллектуальной собственной, Лю Синь сказала, что только "в случае, если стороны будут учиться друг у друга на взаимовыгодной основе, а также если американская сторона готова платить за наши патенты, то мне кажется, никаких проблем тогда у нас не будет, почему бы и нет? Взаимная польза важна для всех и каждого, я ведь тоже выучила английский, потому что у меня был американский преподаватель, я учила английский у своих американских друзей".

О развитии Китая: мы тоже хотим стать сильной державой, главное, как определить место развивающихся стран

Некоторые в мире говорят, что Китай уже стал супердержавой. Комментируя это мнение, Лю Синь отметила: "Почему Китай не может расти и развиваться, точно так же, как взрослеют люди? Мы не хотим, чтобы наша страна все время была слабой, мы, как и все, хотим стать сильными, но самое главное - определить место развивающихся стран в мире".

В 8 часов 43 минуты по пекинскому времени диалог между ведущими подошел к концу. В заключение беседы Лю Синь пригласила американскую ведущую посетить Китай.