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30.05.2019 23:21
Рубрика: Власть

Идеи в жизнь

Форум социальных инноваций регионов набирает обороты
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Столичный выпуск № 117(7875)
Третий Форум социальных инноваций регионов, который пройдет в Москве 19-21 июня, обещает быть самым массовым и самым представительным.

"Наш форум уже зарекомендовал себя в качестве авторитетной дискуссионной площадки", - отметила вчера на заседании оргкомитета вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова. Она напомнила, что именно на форуме появились многие идеи об участии НКО в социальных проектах, которые позже были закреплены в законодательстве.

Основная тема - роль нацпроектов в прорывном развитии социальной сферы

Половина сенаторов уже изъявили желание посетить мероприятия деловой и культурной программы, рассказала Карелова. В их числе, разумеется, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, она возглавляет оргкомитет форума. Делегация Госдумы, по словам Кареловой, прибудет во главе со спикером Вячеславом Володиным. Свое участие подтвердили также вице-премьер Татьяна Голикова и министры социального блока. Организаторы ожидают в полтора раза больше участников из всех регионов, чем двумя годами ранее, - более трех тысяч. Это будут представители органов власти, социально ориентированных НКО, бизнеса, институтов развития, науки, экспертного сообщества, волонтерского движения. Как рассказал руководитель рабочей группы по подготовке форума, замглавы аппарата СФ Виталий Семикин, 1522 участника уже подтвердили намерение приехать в Москву, на форум зарегистрировались 128 журналистов. Основной темой III Форума социальных инноваций регионов станет роль национальных проектов в прорывном инновационном развитии социальной сферы. Кроме того, за три дня участники обсудят сотрудничество государства и НКО в решении социальных проблем, применение информационных технологий в социальной сфере, модели участия бизнеса в социальных проектах, карьерные возможности для молодежи в этой сфере и многое другое.

Совфед одобрил ряд законов по развитию инфраструктуры регионов

Как рассказал на заседании оргкомитета министр труда Максим Топилин, его ведомство намерено прийти на форум не с пустыми руками. Правительство приняло решение обнулить ставку налога на прибыль для социальных учреждений. "Сейчас поправки в Налоговый кодекс поступят в Госдуму, - сказал он, - думаю, где-то к 19 июня эти решения практически созреют". Глава минпросвещения Ольга Васильева сообщила, что ее ведомство как постоянный участник форума проведет "круглый стол" об образовании в цифровой среде.

1522 человека уже подтвердили свое участие в форуме, на мероприятие зарегистрировались 128 журналистов

Москва принимает форум социальных инноваций регионов впервые. Столичные власти начнут оборудовать площадку - 75-й павильон ВДНХ - с 8 июня, а к 18-му все будет готово, заверила вице-мэр Анастасия Ракова.

Впервые форум пройдет в открытом формате, будет организована масштабная программа для жителей и гостей столицы "Москва - территория инновационных решений прорывного развития". Столица намерена представить на форуме свои новые социальные проекты. Традиционно на форуме будет открыта выставка инновационных социальных проектов субъектов РФ.

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