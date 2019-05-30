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30.05.2019 17:50
Рубрика: Власть

Трудовой стаж иностранца для получения гражданства РФ сократят

Текст: Татьяна Замахина

С трех лет до одного года будет сокращен трудовой стаж, необходимый для получения иностранным высококвалифицированным специалистом гражданства РФ. Законопроект об этом Госдума приняла в первом чтении.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Высококвалифицированные зарубежные специалисты смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке, уточнил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Чтобы воспользоваться предлагаемой возможностью, вместо прежних трех лет в РФ нужно будет трудиться один.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Список профессий, который дает на это право, уже утвержден правительством РФ. Речь о самых разных специальностях - это врачи, фармацевты, высококвалифицированные рабочие, добавил председатель ГД. В списке также математики и инженеры, в том числе инженеры-конструкторы, специалисты по защите информации. В условиях необходимости развития цифровой экономики их привлечение в нашу страну становится особенно актуальным, считает Володин.

Перед самими специалистами нововведение "откроет возможность остаться в нашей стране и связать с ней свое будущее", заявил парламентарий.

- А для России это дополнительные возможности по привлечению профессионалов, необходимых для обеспечения развития экономики и технологии, - резюмировал он.

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