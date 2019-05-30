Турция пообещала разместить F-35 вне зоны покрытия С-400

Американские истребители пятого поколения F-35 будут размещены в Турции вне зоны действия российских зенитно-ракетных систем С-400. Об этом заявил турецкий посол в США Сердар Килич во время выступления в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне.

Он подчеркнул, что С-400 и F-35 будут базироваться в двух конкретных районах Турции, и истребители не будут попадать в зону покрытия ЗРС. По словам Килича, на С-400 будут работать только турецкие военные.

Дипломат также напомнил, что израильские F-35 летают над Сирией, где также размещены российские С-400, однако это не вызывает вопросов у США. "Но когда заходит речь о Турции, которая пытается разместить систему противовоздушной обороны, а не систему нанесения удара, то возникают проблемы", - цитирует РИА Новости.

Между тем, в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова предложил президенту США Дональду Трампу создать рабочую группу по С-400.

Факт подписания контракта между Россией и Турцией на поставку С-400 был официально подтвержден в 2017 году.

США заявляют, что российские системы несовместимы со стандартами НАТО. Вашингтон грозит Анкаре санкциями за их возможное приобретение, обещая задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35. В ответ Турция заявляет, что не откажется от своих планов.

Первая партия российских С-400 поступит в Турцию уже летом.