Драматическая сцена развернулась в среду на глазах у туристов и прохожих рядом с Белым домом в американской столице. Около полудня одетый в черное мужчина, прогуливавшийся по парку Эллипс с южной стороны резиденции президента США, неожиданно запылал огнем, который в считанные мгновения заполыхал в полную силу. Огромные языки оранжевого пламени охватили мужчину, а в воздух поднялись клубы черного дыма. При этом он остался на ногах и неторопливо сделал несколько шагов по лужайке. Вскоре к нему подбежал полицейский и потушил пламя из огнетушителя, а следом газон заполонили на велосипедах и машинах сотрудники Секретной службы США,охраняющей Белый дом.

После того, как огонь потух, мужчина рухнул на землю. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Как сообщает New York Post, 85 процентов его кожного покрова пострадало от ожогов. Личность пока не установлена.

"Он поверг всех окружающих в глубокий шок", - цитирует телеканал Fox News одного из очевидцев. Другие свидетели утверждают, что, несмотря на 32-градусную жару, мужчина был одет в толстовку с некими надписями, но разглядеть их из-за огня не получилось. На фотографиях только видно, что на груди у него был изображен американский флаг, а над ним буквы USA. Мотивы, толкнувшие на такой поступок, пока не установлены. Секретная служба США возбудила расследование.

Как следует из опубликованного рабочего графика президента Дональда Трампа, он в этот момент был в своем рабочем кабинете в Западном крыле Белого дома, но его пресс-служба комментировать инцидент не стала.

Напомним, всего месяц назад произошел аналогичный инцидент с мужчиной в инвалидном кресле у северной ограды Белого дома. Тогда огонь быстро потушили подоспевшие охранники.

Окрестности Белого дома на протяжении десятилетий являются популярным местом для публичных выходок всех мастей. В абсолютном большинстве случаев их устраивают одиночки с психологическими отклонениями, не имеющие злого умысла. Специалисты-психологи объясняют это тем, что таким образом желающим совершить скандальный поступок проще привлечь к себе внимание, поскольку происшествия у резиденции главы государства вызывают большой резонанс.

Кроме того, Белый дом относительно доступен: до середины прошлого века территория вокруг него даже не была огорожена забором, а существующая сегодня ограда не очень высока. Кстати, уже этим летом ее планируют нарастить в высоту в полтора раза - примерно до 4 метров. Наконец, инциденты не раз происходили из-за халатности агентов Секретной службы, которые несвоевременно реагировали на нарушителей порядка.

Наиболее популярны попытки перебраться через забор и пробежать несколько десятков метров до Белого дома. Большинству это не удается, поскольку охранники обычно успевают перехватить "спринтера" на пути к зданию. Но в 2014 году у Омара Гонсалеса - ветерана войны в Ираке с ментальными отклонениями это получилось. Он не только добежал до входа, но и, оттолкнув охранников, пробежался по большей части помещений первого этажа. В кармане у него нашли небольшой нож. Сам Гонсалес заявил, что хотел предупредить президента Барака Обаму о грядущем "обрушении атмосферы". К его разочарованию, президента Обамы в тот момент в Белом доме не было. За эту промашку охраны в отставку отправили главу Секретной службы.

А в 2009 году семейная пара из штата Вирджиния умудрилась пройти через два пропускных пункта и заявилась на президентский ужин в честь визита премьер-министра Индии. Незваным визитерам даже удалось подойти, поздороваться и сфотографироваться с Бараком Обамой.

Нередки в истории попытки протаранить ограждение на машине, а также случаи стрельбы по Белому дому.