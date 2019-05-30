Новости

Банк России назвал уязвимости финансовой системы страны 23:31
Россиянин Хачанов вышел в третий раунд "Ролан Гаррос" 23:08
При обстреле с украинской стороны в ДНР ранены двое гражданских 22:51
Вучич: Инцидент в Косове разрушил веру в партнерские отношения с Западом 22:10
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе 21:58
Достигло миллиона количество книг из РФ, запрещенных к ввозу на Украину 21:54
С Байконура стартовала ракета "Протон-М" со спутником связи 20:58
В центре Москвы провалился грунт 20:31
Россиянка возглавит офис ООН в Женеве 20:26
В Заполярье приостановили выставление жильцам доплат за отопление 20:20
Российский сотрудник миссии ООН в Косове переведен в медучреждение Белграда 20:17
На Ставрополье грузовик врезался в автомобиль ДПС 20:11
Еще одна россиянка вышла в третий круг "Ролан Гаррос" 20:06
В Забайкалье арестовали главу крупнейшего горнодобывающего предприятия 19:56
Во Владимире шестимесячная девочка погибла в захламленной квартире 19:48
В библиотеку МГУ попала молния 19:30
Новый канцлер Австрии сделала первые назначения 19:10
Блинкова победила Гарсию и вышла в третий круг "Ролан Гаррос" 19:05
В Ростове суд вынес приговор женщине, чья дочь умерла от ожогов 19:01
Коммунальные службы Москвы переведены в усиленный режим из-за дождя 18:48
Брошенного в московском ТЦ мальчика вернули матери 18:44
Замгубернатора Ростовской области Сергей Сидаш оставлен под арестом 18:43
Оппонент Александра Друзя Илья Бер отверг его извинения 18:40
В Мурманской области создадут кластер по судоремонту и рыбопереработке 18:39
Вышел трейлер последнего "Рэмбо" 18:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Как отправить ребенка в бесплатный летний лагерь
Как отправить ребенка в бесплатный летний лагерь
Как получить 100 баллов на ЕГЭ
Как получить 100 баллов на ЕГЭ
30.05.2019 21:55
Рубрика: В мире

Караул, горим!

Странный случай произошел на лужайке у Белого дома
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 117(7875)
Драматическая сцена развернулась в среду на глазах у туристов и прохожих рядом с Белым домом в американской столице. Около полудня одетый в черное мужчина, прогуливавшийся по парку Эллипс с южной стороны резиденции президента США, неожиданно запылал огнем, который в считанные мгновения заполыхал в полную силу. Огромные языки оранжевого пламени охватили мужчину, а в воздух поднялись клубы черного дыма. При этом он остался на ногах и неторопливо сделал несколько шагов по лужайке. Вскоре к нему подбежал полицейский и потушил пламя из огнетушителя, а следом газон заполонили на велосипедах и машинах сотрудники Секретной службы США,охраняющей Белый дом.
На помощь пострадавшему бросились полицейские и охрана резиденции президента США. Фото: EPA На помощь пострадавшему бросились полицейские и охрана резиденции президента США. Фото: EPA
На помощь пострадавшему бросились полицейские и охрана резиденции президента США. Фото: EPA

После того, как огонь потух, мужчина рухнул на землю. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Как сообщает New York Post, 85 процентов его кожного покрова пострадало от ожогов. Личность пока не установлена.

"Он поверг всех окружающих в глубокий шок", - цитирует телеканал Fox News одного из очевидцев. Другие свидетели утверждают, что, несмотря на 32-градусную жару, мужчина был одет в толстовку с некими надписями, но разглядеть их из-за огня не получилось. На фотографиях только видно, что на груди у него был изображен американский флаг, а над ним буквы USA. Мотивы, толкнувшие на такой поступок, пока не установлены. Секретная служба США возбудила расследование.

Как следует из опубликованного рабочего графика президента Дональда Трампа, он в этот момент был в своем рабочем кабинете в Западном крыле Белого дома, но его пресс-служба комментировать инцидент не стала.

Фото: iStock
Белый дом предложил американцам жаловаться на соцсети онлайн

Напомним, всего месяц назад произошел аналогичный инцидент с мужчиной в инвалидном кресле у северной ограды Белого дома. Тогда огонь быстро потушили подоспевшие охранники.

Окрестности Белого дома на протяжении десятилетий являются популярным местом для публичных выходок всех мастей. В абсолютном большинстве случаев их устраивают одиночки с психологическими отклонениями, не имеющие злого умысла. Специалисты-психологи объясняют это тем, что таким образом желающим совершить скандальный поступок проще привлечь к себе внимание, поскольку происшествия у резиденции главы государства вызывают большой резонанс.

Кроме того, Белый дом относительно доступен: до середины прошлого века территория вокруг него даже не была огорожена забором, а существующая сегодня ограда не очень высока. Кстати, уже этим летом ее планируют нарастить в высоту в полтора раза - примерно до 4 метров. Наконец, инциденты не раз происходили из-за халатности агентов Секретной службы, которые несвоевременно реагировали на нарушителей порядка.

Фото: AP Photo/J. David Ake
Пробравшийся на дачу Трампа студент заплатит штраф

Наиболее популярны попытки перебраться через забор и пробежать несколько десятков метров до Белого дома. Большинству это не удается, поскольку охранники обычно успевают перехватить "спринтера" на пути к зданию. Но в 2014 году у Омара Гонсалеса - ветерана войны в Ираке с ментальными отклонениями это получилось. Он не только добежал до входа, но и, оттолкнув охранников, пробежался по большей части помещений первого этажа. В кармане у него нашли небольшой нож. Сам Гонсалес заявил, что хотел предупредить президента Барака Обаму о грядущем "обрушении атмосферы". К его разочарованию, президента Обамы в тот момент в Белом доме не было. За эту промашку охраны в отставку отправили главу Секретной службы.

А в 2009 году семейная пара из штата Вирджиния умудрилась пройти через два пропускных пункта и заявилась на президентский ужин в честь визита премьер-министра Индии. Незваным визитерам даже удалось подойти, поздороваться и сфотографироваться с Бараком Обамой.

Нередки в истории попытки протаранить ограждение на машине, а также случаи стрельбы по Белому дому.

В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Роскосмос осудил запрет Пентагона на услуги РФ при космических запусках
Путин в Кремле вручил ордена "Родительская слава"
Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о ДРСМД
В Кремле заявили о планах повышения благосостояния граждан
Рада отказалась отправлять в отставку правительство