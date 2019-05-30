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У сериала "Патрик Мелроуз" внезапно может появиться второй сезон

Новости
    30.05.2019, 16:45
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Новость под грифом "Совершенно внезапно": призовая телевизионная драма "Патрик Мелроуз" имеет серьезные шансы получить продолжение. Почему внезапно? Да потому что мини-сериал этот основан на автобиографических новеллах британского писателя Эдварда Сент-Обина, по одному эпизоду на каждую новеллу. Новелл пять - и эпизодов пять. Законченная, казалось бы, история о тяжелой детской травме и долгом пути к излечению от нее.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер второго сезона "Тьмы"

Однако стоявшая за созданием сериала команда, включая исполнителя титульной роли Бенедикта Камбербэтча, отнюдь не считает, что история закончена. И с воодушевлением смотрит в будущее, планируя еще один (ой ли?) сезон. Переговоры в самом разгаре, сценарист Дэвид Николлс, адаптировавший первоисточник, как раз только что закончил работу над своим последним романом. Все - обеими руками за. Кроме самого Сент-Обина - его мнения пока никто не спрашивал.

Согласно информации Deadline, креативными умами рассматривается вариант, при котором второй сезон стартует через десять лет после того, как Патрик наконец ценой немалых жертв одолел своих внутренних демонов в конце первого. Иными словами, эти бездушные корыстные мерзавцы собираются вновь подвергнуть бедолагу экзистенциальным пыткам. А нам, стало быть, придется вновь за этим душераздирающим зрелищем наблюдать.

Подробно (очень, очень подробно) об одном из лучших сериалов прошлого года читайте здесь.

О самом писателе - здесь.

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