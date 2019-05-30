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30.05.2019 05:55
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые выяснили, сколько необходимо двигаться женщинам в возрасте

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследователи из Гарварда совместно с коллегами из Японии посоветовали пожилым женщинам для поддержания сердечно-сосудистой системы и нормального веса ежедневно делать около 7500 шагов. Материал об этом опубликован в журнале JAMA Internal Medicine.

Выводы ученых были сделаны в рамках исследования с участием более 16 тысяч представительниц слабого пола, средний возраст которых составил 72 года.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Специалисты выяснили, что женщины, которые совершали примерно 4400 шагов ежедневно, имели более низкий риск смерти по сравнению с теми, кто в день делал приблизительно 2700 шагов.

Активность добровольцев сравнивали в течение четырех лет. Лучшие показатели здоровья отмечались у женщин, которые ежедневно совершали 7500 шагов.

Как пояснил доктор I-Min Lee из Гарвардского университета, любая дополнительная активность полезна для здоровья. Однако вовсе необязательно изнурять себя физическими нагрузками и стремиться к нормативу в десять тысяч шагов, как то рекомендуют многие сторонники здорового образа.

Общество Здоровье
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