Умные часы или продвинутый фитнес-трекер? Обзор Galaxy Watch Active

Вспомните первые модели умных часов. Это были довольно некрасивые и почти бесполезные устройства. Сейчас это удобный, практичный, стильный и умный аксессуар. А Apple Watch так и вообще стали самыми популярными часами в мире, обогнав таких гигантов, как Rolex, Fossil, Tissot и Swatch.

Но не все помнят о том, что Samsung была одной из первых корпораций, которая не побоялась вывести на рынок умные часы. Сырые в плане софта, со спорным дизайном, но тем не менее - умные часы. С того момента прошло уже достаточно много времени, и сейчас Samsung является одним из самых популярных производителей умных часов, выпуская очень крутые часы под брендом Galaxy Watch (ранее Gear). Сегодня у нас на обзоре новый представитель линейки - Galaxy Watch Active. Часы, которые призваны не обновить линейку, а скорее дополнить ее.

Кратко о внутренностях: в часах используется маленький экран SuperAmoled 1,1 дюйма с разрешением 360 на 360 точек. Честно сказать, из-за огромных рамок внешний вид дисплея чем-то напоминает Pebble Time - проект круглых умных часов от ныне мертвой компании Pebble. Часы обладают модулем NFC для оплаты покупок с помощью Samsung Pay, поддерживают Wi-Fi, имеют защиту от воды WR50 (защитит от легких брызг воды, можно принимать душ), 768 Мб оперативной памяти и 4 Гб для приложений, музыки и других данных.

Достаточно глупо будет упоминать про различные датчики измерения активности. Они стали стандартом уже для всех умных часов и браслетов. Кроме одного - измерения стресса. Это функция, которая достаточно давно реализована в Apple Watch - она предлагает отложить все дела и спокойно подышать, когда считает, что владелец слишком напряжен.

Еще одной фишкой, позаимствованной из WatchOS (ну или переизобретенной), стало кольцо активности, которое в данном случае превратилось в сердце из трех пунктов. Они отображают сожженные калории, "движение каждый день" и минуты тренировки. Достаточно удобно, поскольку этого в предыдущих моделях не хватало.

Часы работают на собственной операционной системе TizenOS, которая достаточно неплохо справляется с большинством задач. Да, иногда проявляются мелкие фризы, но это скорее от недостатка оперативной памяти, чем от оптимизации. Ну и, конечно, отвечать на уведомления, платить часами и использовать все функции часов можно только с Android. При подключении к iPhone возможности часов сильно урезаются, и это большой минус. Но это минус не часов, а политики Apple, так что тут к Samsung претензий нет.

А вот что действительно является проблемой, так это циферблаты и количество полезных приложений в маркетплейсе от Samsung. Стандартных циферблатов очень мало, красивых еще меньше. Все, что можно скачать из магазина - ужаснейший мрак, выцепить оттуда что-то стоящее очень тяжело. Ровно такая же ситуация и с приложениями. Полезных приложений на часах не очень много. Но в оправдание можно сказать, что все действительно необходимое уже есть на часах. А дополнительные приложения (такие, как Spotify), вы все же без труда найдете в магазине.

Отдельно хочется отметить компактность часов. Они скорее подходят для женской руки или для очень маленького мужского запястья. Первым моим впечатлением от размера устройства стала боязнь того, что они будут крайне неудобными, а информация на экране - плохо различимой. Мои опасения не оправдались. Часами очень приятно пользоваться, они эргономичны, а сам интерфейс часов отлично оптимизирован под небольшой экран. Прекрасная работа, Samsung.

Несмотря на то, что эти часы действительно прекрасны, меня не покидало стойкое ощущение, что это все же не умные часы, а очень продвинутый фитнес браслет. Наверное, потому, что отчасти это действительно так. Но это не делает их плохими, а как раз-таки наоборот - является их ключевым преимуществом.

И подводя итог, можно сказать, что Galaxy Watch Active - это действительно лучшая покупка умных часов на данный момент (исключая Apple Watch, конечно). Ведь по цене, за которую они продаются (около 14 тысяч рублей) - это действительно musthave-устройство, которое будет не стыдно кому-то подарить или гордо носить на своей руке.