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В 2020 году выйдет версия Pokemon Go, в которую надо играть во сне

30.05.2019,  
09:00
Текст:  Владимир Болотин
Компания Nintendo совместно с Pokemon Games анонсировала новую игру серии Pokemon. Пользователям придется играть в нее во сне.
Фото: Pokemon Company Фото: Pokemon Company
Фото: Pokemon Company
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Pokemon Sleep будет поощрять игроков за хороший здоровый сон. Приложение будет связано с устройством Pokemon Go Plus в форме покебола. Гаджет с использованием акселерометра будет отслеживать базовые данные о сне игрока и давать вознаграждения за время, проведенное в кровати.

Пока неизвестно, как будет выглядеть игровой процесс, но все заработанные призы игроки будут получать в связанных играх франшизы - например, внутри классической Pokemon Go, где фантастических животных нужно ловить.

Выход игры намечен на 2020 год.

 

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