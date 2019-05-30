В 2020 году выйдет версия Pokemon Go, в которую надо играть во сне

Pokemon Sleep будет поощрять игроков за хороший здоровый сон. Приложение будет связано с устройством Pokemon Go Plus в форме покебола. Гаджет с использованием акселерометра будет отслеживать базовые данные о сне игрока и давать вознаграждения за время, проведенное в кровати.

Пока неизвестно, как будет выглядеть игровой процесс, но все заработанные призы игроки будут получать в связанных играх франшизы - например, внутри классической Pokemon Go, где фантастических животных нужно ловить.

Выход игры намечен на 2020 год.