В Будапеште на Дунае перевернулся прогулочный катер: трое утонули

В центре столицы Венгрии перевернулся и затонул прогулочный катер, курсировавший по Дунаю, передает ТАСС со ссылкой на агентство Рейтер. Утонули, по меньшей мере, трое из 34 бывших на борту пассажиров.

ЧП произошло в самом центре города, невдалеке от здания парламента страны. Сообщается, что большую часть пассажиров катера составляли туристы из стран Азии.

Данных о причинах инцидента пока нет. На месте идут спасательные работы и часть оказавшихся в воде людей уже на берегу. Идут поиски пропавших.