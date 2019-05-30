Победителем второго по значимости клубного турнира континента Лиги Европы стал лондонский "Челси". В финальном матче, прошедшем в Баку, команда Маурицио Сарри разгромила "Арсенал" 4:1.

Эден Азар (в синей форме) в прощальном матче за "Челси" забил два мяча в ворота "Арсенала". Фото: EPA

Английские клубы в этом сезоне оккупировали финалы еврокубков - в эту субботу в Мадриде титул в Лиге чемпионов разыграют "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

Забавно, что чемпионом страны при этом является команда, в главных матчах на международной арене не представленная, - речь о "Манчестер Сити". Соответственно, для всех остальных привезти домой трофей от УЕФА - единственный способ сделать сезон действительно удачным.

Для "Арсенала" победа в Лиге Европы при этом была еще и последней надеждой пробраться в групповой этап Лиги чемпионов - в премьер-лиге, напомним, команда Унаи Эмери стала только пятой при четырех путевках для Англии. Кроме того, у "канониров" в клубном музее только упраздненный ныне Кубок обладателей Кубков и Суперкубок УЕФА.

То есть в плане мотивации "Арсеналу" победа в Баку точно была нужнее. Да и фигура главного тренера Унаи Эмери настраивала болельщиков на позитив - испанец трижды подряд брал Лигу Европы с "Севильей" и в финалах этого турнира не проигрывал. Но все случается когда-то в первый раз. И главный матч сезона "Арсенал" провалил.

Насладиться футболом в этот раз не получилось, кажется, ни у кого.

Первый тайм прошел в худших традициях российской премьер-лиги - минимальные скорости, бесполезная возня и практически полное отсутствие голевых моментов. Ну а после перерыва все закончилось уж слишком быстро. К 65-й минуте "Челси" вел 3:0, а когда Айуоби отыграл один мяч, Азар добил интригу - 4:1. То есть уже на 72-й минуте можно было расходиться по домам.

Продолжать наблюдать за финалом стоило, пожалуй, из-за двух людей. Чтобы в последний раз понаблюдать за игрой Петера Чеха - чешский вратарь "Арсенала", 11 лет проведший в форме "синих", по иронии судьбы завершал карьеру разгромом от бывшей команды. Правда, после игры анонсировавший свой уход на покой Чех несколько озадачил: "Я хотел поднять Кубок, присесть и подумать. До 30-го числа я все еще футболист "Арсенала" и никаких решений принимать не буду". То есть, возможно, Петер еще и передумает.

Для главного тренера "Челси" Маурицио Сарри победа в Лиге Европы стала первым трофеем в его карьере. Раньше он был вторым или проигрывал в финалах

Действительно, прощание с большим футболом могло было быть и поэффектнее, чем четыре пропущенных мяча.

Вторая важная фигура финала - Маурицио Сарри. Этот итальянский тренер достойно потрудился с "Наполи", который стал вторым в стране клубом после "Ювентуса". Но первый сезон в Англии для Сарри был очень тяжелым. "Челси" не претендовал на титул, играл временами откровенно плохо, а внутри команды был явный раздрай. Игроки умудрились конфликтовать даже на тренировке перед финалом Лиги Европы.

А самая яркая звезда нынешнего "Челси" Эден Азар заранее объявил, что уходит. Видимо, в "Реал".

То, что в чемпионате "синие" стали третьими, уже можно считать чудом. И такое яркое завершение в целом неудачного сезона может стать спасением для Сарри, отставка которого из "Челси" казалась делом почти решенным.

- Надо поговорить с руководством клуба и понять, что я могу сделать для "Челси", а "Челси" для меня. Мне нравится работать в премьер-лиге, я счастлив здесь, но в конце каждого сезона необходимо все обсуждать. Мне кажется, я заслуживаю того, чтобы остаться в "Челси". Но одного моего мнения тут недостаточно, - так рассуждал Сарри после финала.

Забавно, что для Маурицио этот трофей вообще оказался первым большим титулом в жизни. Как игрок он не блистал на поле и обитал в низших итальянских дивизионах. Как тренер всегда был исключительно вторым либо проигрывал в финалах.

Так что наставник "Челси" в этот вечер был, наверное, самым счастливым человеком - это видно и по его эмоциям во время празднования.

Примечательно, что Сарри стал первым за 20 лет итальянцем, который выиграл Лигу Европы.

В 1999-м трофей, тогда еще носивший название Кубок УЕФА, взял Альберто Малезани у руля "Пармы". Тот финал, к слову, состоялся в московских "Лужниках".