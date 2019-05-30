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30.05.2019 22:32
Рубрика: Власть

Ответная мера

В Госдуму внесен законопроект о приостановлении действия ДРСМД
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 117(7875)
Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект законао приостановлении Россией обязательств по Договору о ликвидации ракетсредней и меньшей дальности (ДРСМД). Госдума рассмотрит документ вприоритетном порядке 18 июня. Совет Федерации в этом случае может одобритьзакон 26 июня.

В обеих палатах парламента РФ особо подчеркнули, что такая мера - именно ответный шаг. Напомним, что 1 февраля Вашингтон объявил, что США приостанавливают выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД, поскольку считают, что Россия нарушает договор. Владимир Путин 2 февраля объявил о приостановке Москвой участия в соглашении. При этом после объявления США об одностороннем выходе из ДРСМД Россия неоднократно заявляла о недопустимости такого шага и высказывала озабоченность в связи с тем, что это серьезно ослабит безопасность и стабильность в мире. "Конечно, нам хотелось бы, чтобы глобальная безопасность поддерживалась всеми странами, поэтому мы предоставляем президенту право восстановить действие договора в случае, если ситуация изменится", - подчеркнул в разговоре с журналистами председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он уверен, что нижняя палата проголосует за поддержку документа на заседании 18 июня. По его словам, действия США мотивируют и обязывают к ответным шагам. "Мы должны обеспечить безопасность своей страны, - заявил парламентарий. - Принимая это решение, мы исходим из интересов наших граждан и национальной безопасности". Альтернативы этому решению нет, иначе США будут наращивать вооружение именно в рамках ракет средней и меньшей дальности, а Россия не сможет это сделать, пока не выйдет из этого договора, подчеркнул Володин.

Мы исходим из интересов наших граждан и национальной безопасности

В результате принятия закона у России появится возможность разрабатывать соответствующие ракеты, добавил председатель Госдумы. Комитет Госдумы по международным делам, определенный как профильный, единогласно поддерживает принятие проекта закона, заявил журналистам его глава Леонид Слуцкий. О поддержке документа сообщили и комитеты-соисполнители. Впрочем, как заявил глава Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, Россия не планирует немедленно приступать к производству ракет средней и меньшей дальности сразу после приостановления действия договора. При этом политик подтвердил, что Россия будет готова к переговорам с США о возобновлении действия соглашения в случае проявления подобной инициативы с их стороны.

Документ должен будет вступить в силу с момента официального опубликования.

Косачев: РФ соблюдает ДРСМД, который США даже не ратифицировали
Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Выход США из договора о РСМД
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