В Китае вспоминают академика Сергея Тихвинского

24 февраля 2018 года из жизни ушел наш многоуважаемый титан современной синологии, академик Российской академии наук С.Л. Тихвинский.

Печальное сообщение о его кончине ошеломило, наполнив душу глубокой скорбью. Ведь только за месяц до этого я отправил письмо его помощнику, в котором просил передать находящемуся в подмосковном санатории академику Тихвинскому, что мы в Пекине уже все приготовили к празднованию его столетнего юбилея, наметили юбилейные мероприятия. Внезапная кончина юбиляра стала для всех настоящим ударом.

Наша первая встреча произошла в августе 1987 года во время моей поездки в Советский Союз. Во время той поездки за месяц мы посетили Московский, Ленинградский, Киевский и Казанский университеты, а также приняли участие в торжестве по случаю выхода полного собрания сочинений к 90-летию знаменитого китайского переводчика, писателя и педагога Цао Цзинхуа. Времени было немного, а потому сразу же по прибытии я попросил профессора МГУ В.И. Семанова отвести нас к С.Л. Тихвинскому, но, к сожалению, встретиться нам тогда не пришлось. Неожиданно Тихвинский сам приехал в гостиницу "Россия" рядом с Красной площадью. Я немного переживал не только из-за его высокого статуса и занятости: ему было уже за 70, он был старше меня приблизительно на 20 лет. Почтительно я стал извиняться, но он тут же успокоил меня: "Ничего, ничего, ведь все мы - ученики почтенного Цао Цзинхуа!" Это была сказано тепло и весело. Тогда я почувствовал, что передо мной скромный и приветливый человек почтенного возраста, ему можно довериться и быть искренним. Он преподнес мне свою монографию "Сунь Ятсен - друг Советского Союза".

Та встреча предопределила нашу крепкую дружбу. Всякий раз, когда С.Л. Тихвинский приезжал в Пекин на конференции, он всегда сообщал об этом мне, и мы встречались. И я, бывая в Советском Союзе, сразу же спешил встретиться с ним, поговорить о научных проблемах, это было очень удобно, потому что он уже работал в Институте Дальнего Востока. За 30 лет мы встречались бессчетное число раз, я многое почерпнул из бесед с ним, эти встречи помогли мне больше его узнать, укрепили мое уважение. По моему мнению, его научная жизнь отличалась тремя особенностями или же "тремя параллелями": во-первых, участие в синологических исследованиях с параллельным участием в мероприятиях культурного обмена, что взаимно стимулировало обе эти сферы; во-вторых, написание научных монографий с параллельным составлением историографических материалов, это приносило богатые научные плоды; в-третьих, выход авторских монографий с параллельной организацией подготовки коллективных трудов. Это способствовало укреплению синологической науки, а сам С.Л. Тихвинский стал главой синологической школы.

Помню, как в сентябре 1995 года после церемонии присуждения мне звания почетного доктора Института Дальнего Востока РАН С.Л. Тихвинский пригласил меня к себе домой. Так я попал в его квартиру на набережной Москвы-реки, моему взору предстала такая картина: повсюду были китайские книги, реликвии из Китая, настенные украшения и китайские предметы искусства. Он показал мне альбомы старых фотографий. Оказывается, когда он был генеральным консулом СССР в Бэйпине, уже в те годы он познакомился со многими гражданскими и военными революционными деятелями Китая. В 1949 году с севера на юг он следовал за Народно-освободительной армией Китая, прибыв в только что освобожденный Гуанчжоу, по пути он делал много фотоснимков как фронтовой корреспондент. Эти фотографии - не только впечатления, это живая история! Особенно памятен был снимок от 1 октября 1949, где С.Л. Тихвинский стоит на трибуне Тяньаньмэнь во время церемонии провозглашения образования Китайской Народной Республики. После церемонии он лично передал премьеру Госсовета и министру иностранных дел Чжоу Эньлаю официальное письмо СССР, что способствовало признанию КНР советским правительством и объявлению на следующий день об установлении дипломатических отношений Советского Союза с Новым Китаем. С.Л. Тихвинский тогда был назначен временно исполняющим обязанности посла СССР в Китае, став первым зарубежным дипломатическим представителем в истории Нового Китая.

В 2001 году я был главным редактором десятитомного сборника книг "Выдающиеся культурные деятели России", нас было 10 авторов, каждый отвечал за отдельный том. Так, были отдельные тома, посвященные А.С. Пушкину, М.Ю. Лермонтову, И.С. Тургеневу, Л.Н. Толстому (за написание этого тома отвечал я), А.П. Чехову, И.Е. Репину, П.И. Чайковскому, а также два тома было посвящено В.И. Ленину и Максиму Горькому как выдающимся деятелям культуры. В предисловии к изданию С.Л. Тихвинский подчеркнул: "Издание не только способствует расширению российско-китайского культурного взаимодействия, но и станет бесценным вкладом в общемировой диалог культур".

В 2008 году он написал предисловие для моей монографии "История российской синологии", там есть такие слова: "Во время моего последнего посещения Пекина в сентябре 2007 года мой старый друг, ученый-русист профессор Ли Минбинь показал мне оглавление его новой книги "История российской синологии", попросив написать предисловие". В этом предисловии, кроме положительной оценки содержания книги и подходов, он подчеркнул, что ее выход имеет "большое значение для укрепления дружбы между народами двух стран".

Оказалось, что он с таким вниманием следил за моими исследованиями, отмечая успехи и достижения в моей работе, что мог так точно и верно в предисловии сделать вывод обо всей моей деятельности: "С конца 60-х - начала 70-х годов прошлого века профессор Ли Минбинь начал заниматься изучением переводов и изданием в Китае русской и советской литературы, добившись больших успехов в научных изысканиях. В то же время он накопил богатый материал по истории российской синологии, результаты этих изысканий представлены в этой книге". Если хорошенько подумать, С.Л. Тихвинский действительно с большим вниманием относился к моей научной деятельности. В предисловии к моей книге "Подъем изучения России в Китае" (1999 г.) он написал: "Как верно отметил профессор Ли Минбинь, знакомство китайцев с русской литературой пережило непростой извилистый путь - от полного признания в 50-х годах до полного отрицания в 60-70-х, и далее до практического выборочного подхода на основе анализа каждого конкретного произведения. 15 лет с 1949 по 1966 годы были "золотым периодом двустороннего культурного общения". Я был очень благодарен за его поддержку и признание моих выводов.

25 мая 2018 года я получил письмо от первого председателя Общества российско-китайской дружбы Г.В. Куликовой, она сообщала, что мои статьи, посвященные памяти академика М.Л. Титаренко и академика С.Л. Тихвинского воздают дань уважения этим выдающимся представителям российской науки. Последние месяцы жизни С.Л. Тихвинский провел в санатории для заслуженных деятелей РАН, за это время Г.В. Куликова часто навещала его. В письме ко мне она пишет: "Когда я упомянула о вашем желании выпустить в Китае его работы по истории Китая и биографии исторических деятелей, он сразу же охотно согласился, выразив вам свою огромную признательность. Он сказал, что сейчас, на исходе жизненного пути, ваши статьи и ваши оценки деятельности российских синологов и их вклада обрели для него особое значение".

Академика С.Л. Тихвинского уже нет с нами, и сейчас все, что я могу для него сделать, это написать эти полные скорби строки в память о моем почившем друге!

Об авторе

Ли Минбинь - профессор Пекинского университета, научный руководитель докторантов, ранее - декан Факультета русского языка. Глава общества китайско-российских компаративистских исследований литературы Китая и России, научного общества по исследованию творчества А.С. Пушкина, член методической Комиссии по утверждению учебных материалов для вузов по специальности "иностранный язык" министерства образования КНР, член методической комиссии по делам преподавания министерства образования КНР, член Союза китайских писателей, автор более 20 монографий, в числе которых "История русской литературы", "История русской культуры", "Обозрение культурного взаимодействия Китая и России", "История распространения китайской литературы в России".