В Кремле подчеркнули важность ДНСВ

Краеугольным камнем мировой безопасности назвали в Кремле договор о сокращении стратегических вооружений (ДСНВ).

"ДСНВ, конечно, краеугольный камень архитектуры международной безопасности, разоруженческой тематики. Поэтому это тема, которая активно стоит на повестке дня и нуждается в обсуждении", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также отметил, что российское видение этой проблемы неоднократно доводилось до сведения Соединенных Штатов.

"В том числе об этом заходила речь и в ходе недавней беседы президента Путина с госсекретарем США Майком Помпео", - напомнил Песков.