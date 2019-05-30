В Кремле заявили о планах повышения благосостояния граждан

Новости

В Рязани сити-менеджер подал в отставку 14:23
На Ставрополье тепловой аэростат поднялся на рекордные 10,3 километра 14:18
Фото: "Кхал Дрого" расчувствовался, вспомнив "Игру престолов" 14:14
РФ вошла в совет директоров международного статистического института 14:10
Назван главный приз единственных в СНГ гонок на тракторах 14:10
Карту "Мир" начнут принимать в "туристических" странах 14:08
Рада отказалась отправлять в отставку правительство 14:02
Кремль не получал запроса США по встрече Путина и Трампа на G20 14:02
Иркутянин сообщил о бомбе, чтобы посмотреть на работу спецслужб 14:00
Центробанк ожидает снижения тарифов на переводы денег в разы 13:57
Тимошенко предложила начать переговоры с Россией с "чистого листа" 13:53
В Кремле подчеркнули важность ДНСВ 13:51
На Среднем Урале впервые построят школы с привлечением частного капитала 13:43
В Москве призвали закрыть летние веранды из-за непогоды 13:40
В Ставрополе в жилом доме рухнула стена 13:40
Летние экскурсии на электричках стартуют в Москве 8 июня 13:35
В Ростове школьник впал в кому после употребления алкоголя 13:31
Экстренно севший в Шереметьево самолет вылетел в Грозный 13:28
Международный комитет ГД поддерживает приостановление ДРСМД 13:28
Девятиклассник из Эвенкии спас тонущую в ледяной воде девочку 13:28
Сериал "Чернобыль" обошел "Игру престолов" в рейтинге популярности 13:25
Под Воронежем девушка ценой своей жизни спасла тонущих подруг 13:23
В Екатеринбурге фонтан воды из трубопровода разбил окна жилого дома 13:21
Опрос: Россияне рассказали об отношении к алкоголю 13:15
Красноярского экс-депутата осудили на семь лет за взятку 13:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Как получить 100 баллов на ЕГЭ
Как получить 100 баллов на ЕГЭ
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
30.05.2019 13:42
Рубрика: Власть

В Кремле заявили о планах повышения благосостояния граждан

Текст: Кира Латухина
Руководство страны знает, как повысить уровень благосостояния людей, заявили в Кремле.
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, что 48,2 процента граждан России сообщили, что денег хватает им только на еду и одежду.

Фото: istock
Более половины россиян рассчитывают на повышение доходов

"Относимся к этому трезво. Мы видим и понимаем, что происходит, но главное, что руководство четко знает, что нужно делать, чтобы эту тенденцию изменить в сторону позитивного результата", - подчеркнул представитель Кремля.

"Безусловно, общее падение доходов констатируется многими организациями, которые занимаются статистикой, в том числе Росстатом. Не всегда можно понять ту или иную информацию, хотя, в целом, это общий фон, который, действительно, - объект очень пристального внимания", - заметил Песков.

Сам процесс, безусловно, вызывает обеспокоенность, но реализуется комплекс мер по исправлению ситуации, заверил пресс-секретарь президента и подчеркнул важность нацпроектов. "Речь идет не об отложенном эффекте, а о конкретных результатах, которые будут чувствовать люди непосредственно в этом году", - сказал он.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин поручил следить за выплатой зарплат

"В целом макроэкономическая ситуация поддерживается в абсолютно стабильном состоянии", - сказал Песков. Но есть такие негативные факторы, как международная конъюнктура, торговые войны в мире, антироссийские санкции, а также некоторые процессы в национальной экономике.

Представитель Кремля также призвал аккуратно оценивать статистику, потому что она иногда меняется каждый день.

Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Работа власти Госуправление Президент Администрация Президента
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Кремль не получал запроса США по встрече Путина и Трампа на G20
Рада отказалась отправлять в отставку правительство
Больницы обязали пускать родственников пациентов в реанимацию
Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов
Посольство РФ: Россияне не пострадали при столкновении катеров на Дунае