В Кремле заявили о планах повышения благосостояния граждан

Руководство страны знает, как повысить уровень благосостояния людей, заявили в Кремле.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, что 48,2 процента граждан России сообщили, что денег хватает им только на еду и одежду.

"Относимся к этому трезво. Мы видим и понимаем, что происходит, но главное, что руководство четко знает, что нужно делать, чтобы эту тенденцию изменить в сторону позитивного результата", - подчеркнул представитель Кремля.

"Безусловно, общее падение доходов констатируется многими организациями, которые занимаются статистикой, в том числе Росстатом. Не всегда можно понять ту или иную информацию, хотя, в целом, это общий фон, который, действительно, - объект очень пристального внимания", - заметил Песков.

Сам процесс, безусловно, вызывает обеспокоенность, но реализуется комплекс мер по исправлению ситуации, заверил пресс-секретарь президента и подчеркнул важность нацпроектов. "Речь идет не об отложенном эффекте, а о конкретных результатах, которые будут чувствовать люди непосредственно в этом году", - сказал он.

"В целом макроэкономическая ситуация поддерживается в абсолютно стабильном состоянии", - сказал Песков. Но есть такие негативные факторы, как международная конъюнктура, торговые войны в мире, антироссийские санкции, а также некоторые процессы в национальной экономике.

Представитель Кремля также призвал аккуратно оценивать статистику, потому что она иногда меняется каждый день.