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30.05.2019 10:22
Рубрика: Власть

В МИД прокомментировали слова Болтона по Ирану

Текст: Александр Ленин

Безосновательные утверждения советника президента США Джона Болтона о якобы причастности Ирана к инциденту с нападением на танкеры в Оманском заливе опасны для ситуации на Ближнем Востоке.

Фото: AP Photo
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"Это даже не британское "хайли лайкли", это нечто худшее, а просто безапелляционное навязывание собственного мнения всему остальному миру", - заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, которого цитирует РИА Новости. По мнению дипломата, слова представителя американской администрации "льют масло в огонь".

Накануне Джон Болтон обвинил Тегеран в причастности к нападению на нефтяные танкеры вблизи эмиратского порта Фуджейра. Иранские власти заявили о своей невиновности.

Сергей Рябков раскритиковал курс США в отношении Ирана, который характеризуется крайней степенью давления без поиска выходов на диалог.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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"Мы не можем согласиться и принять логику максимального давления, сведения к нулю иранского нефтяного экспорта, потакания наиболее агрессивным устремлениям определенных сил, в том числе в регионе Персидского залива, только для того, чтобы вынудить Иран по сути дела капитулировать, это не переговорный путь", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Ближний Восток Иран Правительство МИД Санкции против Ирана
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