В наследственном праве России появилась многовариантность

30 мая в медиацентре "Российской газеты" состоялась пресс-конференция, приуроченная к вступлению в силу с 1 июня 2019 года положений Гражданского кодекса о новых возможностях передачи наследства и презентация четвертого издания книги "Наследственное право" председателя Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству, доктора юридических наук, профессора Павла Владимировича Крашенинникова.

1 июня вступают в силу новые законы, которые открывают для граждан России новые возможности в деле реализации их прав на наследство и наследование. К ним относятся: совместные завещания супругов, наследственный договор и наследственные фонды, которые уже действуют с сентября прошлого года. Эти новеллы нашего законодательства нашли отражение в новой книге Павла Владимировича Крашенинникова по наследственному праву. Книга, проверенная временем, выдержала уже четвертое издание. Сейчас она наиболее полно представляет собой все законодательство от Вавилона до последних законодательных актов.

Говоря о новой книге, ее автор отметил, что наследственное право очень тесно связано с семейным и жилищным правом, о которых автором также написаны две книги.

На презентации этой книги автор подчеркнул, что в ней, кроме истории, есть анализ наследственного права, которое действует на сегодняшний день. Первая часть - основы учения о наследственном праве. Вторая часть - общая часть наследственного права. Дальше - особенная часть наследственного права - наследственные фонды и новелла - наследственные договоры и совместные завещания.

Наследственные фонды в России действуют с 1 сентября 2018 года. К сожалению, в нашей юрисдикции предусмотрены пока только посмертные наследственные фонды, то есть тогда, когда в завещании можно указать на создание этого фонда, когда пишется это самое учреждение и соответствующий устав наследственного фонда.

Что касается договора и совместного завещания, то это новые для нашей страны способы распоряжения на случай смерти. По мнению автора, это существенно снижает риски дискуссий, скандалов, которые всегда возникают по поводу наследства. Если про фонды и про наследственные договоры можно говорить о том, что это скорее всего для бизнеса, то совместное завещание вполне может быть использовано не только гражданами, которые владеют большим состоянием. С 1 июня 2019 года будет осуществляться наследование по закону, по завещанию и по договору. С 1 июня, соответственно, у нас завещания могут быть индивидуальные, индивидуальные с условиями создания наследственного фонда и совместные завещания.

Говоря про совместное завещание, Крашенинников отметил, что его суть заключается в том, что его смогут составлять супруги. При наличии такого завещания не нужно сначала делить совместную собственность супругов после смерти одного из них, а затем решать вопрос о наследстве и наследниках, как это происходит сейчас. Можно заранее указать - кому, какое имущество и в какой последовательности переходит, если умер один из супругов или если ушли оба одновременно. Такие завещания позволят снизить число семейных конфликтов по поводу наследства. Особенно в семьях, где есть дети от разных браков, и в случаях, когда супруги имеют общих детей и хотят упростить для своих наследников процедуры принятия наследства.

Что же касается наследственного договора, отметил Крашенинников, то его суть заключается в том, что он представляет собой соглашение по поводу будущего наследства между потенциальным наследодателем и возможными наследниками. Такой договор может заключаться с любыми лицами, которые могут призываться к наследованию, в том числе юридическими. В наследственном договоре можно указать условия получения потенциальными наследниками имущества - например, содержать до конца дней родственника или финансировать университет. Его преимущество в том, что потенциальные наследники и потенциальный наследодатель договариваются заранее, что кому перейдет и какие условия для этого нужно выполнить. Такой договор может быть особенно удобен при наследовании бизнеса.