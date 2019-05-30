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30.05.2019 18:05
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Угол для студента

В регионах растет спрос на комнаты для абитуриентов
Текст: Антон Валагин, Александр Гавриленко, Денис Передельский, Михаил Пинкус, Анна Скрипка, Михаил Сухарев, Алексей Трапезников
В июне у риелторов стартует "студенческий" сезон, который завершится в сентябре. Мест в общежитии на всех не хватает. По разным данным, дефицит составляет не менее 20 процентов. Заботливым родителям в зависимости от финансовых возможностей приходится либо снимать комнату, либо покупать малогабаритное жилье.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По данным портала "Мир квартир", комнаты уже подорожали в Калуге, Туле и Севастополе. А в Кемерове, Череповце и Калининграде, наоборот, дешевеют. Корреспонденты "РГ" выяснили, во сколько на самом деле обойдется покупка или аренда жилья для студентов в разных регионах.

Фото: Юлия Майорова
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Спрос на съемное жилье по-прежнему высок. Но родители все чаще покупают комнаты в городах, где их дети планируют учиться, - такой вывод можно сделать по результатам анализа.

В среднем по стране комнаты стоят 800 тысяч рублей. На 10-14 процентов с начала года выросли цены в Оренбурге, Саранске, Новокузнецке, Магнитогорске, Владивостоке и Астрахани. Подешевели в среднем на 20 процентов комнаты в Калининграде, Владимире, Тольятти, Якутске.

Все зависит от спроса. Крупные города готовятся к наплыву молодежи. Так, в Воронеже каждое лето 90 процентов запросов на аренду и покупку квартир связаны с проживанием абитуриентов и студентов.

- Первыми появляются состоятельные люди из Заполярья и Сибири, - рассказала риелтор Лариса Кордюмова. - Они на аренду не размениваются, а сразу покупают квартиры для своих детей, которые поступают в вузы.

В июле к ним присоединяются местные. Их интересует аренда. Но студенты - квартиранты специфические. Около трети арендодателей брать их отказываются. И так - по всей стране.

В Перми покупка "студенческого" жилья обойдется родителям в 550-600 тысяч рублей. Аренда за комнату варьируется от пяти до девяти тысяч рублей в месяц

- Когда я поступал учиться в Ставрополь, то мне неделю пришлось искать квартиру, - вспоминает студент Северо-Кавказского федерального университета Святослав Добриков. - Арендодатели не доверяют, особенно молодым людям.

Но спрос на длительную аренду высокий именно у студентов и молодежи, особенно летом. "В Ставрополь в это время приезжает множество абитуриентов. В среднем комната в 12 квадратных метров стоит 5-6 тысяч рублей в месяц, но в центре города, где находится большинство учебных заведений, заметно дороже, - рассказал "РГ" риелтор из Ставрополя Андрей Вахрушев.

К слову, сдавать квартиру студентам выгодно.

- В трешку можно заселить сразу шесть человек, взяв с каждого по три тысячи рублей. Получится 18 тысяч - молодая семья столько платить не готова, - говорит специалист по недвижимости Оксана Аникеева.

Фото: iStock
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Конкурентом съемного жилья стали и новостройки, доступные по льготной ипотеке.

- В Ростове-на-Дону рынок "студенческой" аренды подкосило строительство двух микрорайонов, - говорит эксперт по недвижимости Андрей Кравцов. - Раньше большинство студентов жили в общежитиях или снимали квартиры, но сегодня родители пытаются купить пусть и самое дешевое, но свое жилье.

Цены на аренду в Ростове к лету всегда немного росли из-за ожидания новой партии студентов. Но в этом году из-за профицита студий на рынке средняя стоимость не изменилась. Снять приличную однушку можно за 10 тысяч рублей в месяц.

Недавно предприниматель Аркадий Смирнов снял для сына и дочери двушку в центре Челябинска. Платит 12 тысяч в месяц, а на будущий год планирует купить студию. Она стоит около 700 тысяч рублей - в такую же сумму обойдется аренда за пять лет обучения в вузе.

В Перми по сравнению с прошлым летом "студенческое" жилье подешевело на 2,9 процента. Покупка в среднем обойдется родителям в 550-600 тысяч рублей.

А вот аренда тут осталась на прежнем уровне - плата за комнату или скромную однушку варьируется от пяти до девяти тысяч рублей в месяц без учета коммунальных платежей.

- Однако спрос на старое жилье снизился, - отмечает директор департамента оценки пермской компании "Инвест-Аудит" Евгений Железнов. - Люди потянулись к комфорту и готовы за это платить.

На рынке аренды сказывается и дефицит мест в общежитиях. Одной из причин стал рост потока иностранных студентов. Вузы отдают им приоритет при заселении в общежития. Местной молодежи приходится снимать и покупать жилье. Да и на иностранцев "общаг" хватает не всегда.

800 тысяч рублей составляет средняя цена комнаты в российских регионах

Так, Пермскому госмедуниверситету потребовалось разместить более 700 студентов из Индии. Для этого индийской компании, организующей обучение в России, пришлось взять в долгосрочную аренду несколько этажей в одной из гостиниц.

В Курске и Белгороде, которые готовятся к наплыву абитуриентов, цена комнат снизилась на 10 процентов. Но даже дешевое жилье еще попробуй продай.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Корреспондент "РГ" убедилась в этом на собственном опыте, выступив в роли продавца комнаты в квартире. Сразу несколько агентств отказались от сотрудничества: "Вот если б вы купить хотели, а так - не будем даже пытаться…"

Не повезло и "продавцу комнаты в общежитии". Здесь ситуация еще сложнее.
"Комната у вас, может быть, и хорошая, - ответили в одной из компаний. - А что на первом этаже? В большинстве общежитий такая грязь, что выйти на сделку просто нереально. Даже браться не буду, извините…"

- Комнаты - это "горячие пирожки"! - признается белгородский агент по сделкам с недвижимостью Анна Белых. По ее мнению, комната для студента - это первый шаг к собственному жилью.

По словам риелтора из Ставрополя Андрея Вахрушева, многие на время учебы приобретают недорогие квартиры и когда заканчивают вузы, - продают их.

Инфографика "РГ"/ Михаил Шипов/ Антон Переплетчиков/ Ольга Бухар
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