В Рособрнадзоре напомнили о праве переноса ЕГЭ при недомогании учащегося

Любой участник ЕГЭ или ГИА-9, испытывающий проблемы со здоровьем, может перенести срок сдачи предмета, предъявив медицинскую справку, напомнили в Рособрнадзоре. В ведомстве обратились к выпускникам и их родителям с просьбой внимательнее относиться к своему здоровью, особенно в свете случившейся в Чебоксарах трагедии.

"Мы призываем всех, и в первую очередь родителей, внимательно относиться к состоянию здоровья своих детей и не допускать для них рисков, связанных с излишним напряжением и волнением при опасных медицинских показаниях", - цитирует пресс-служба Рособрнадзора слова заместителя главы ведомства Анзора Музаева.

Он также попросил организаторов экзаменов и медицинских работников внимательнее относиться к состоянию здоровья сдающих ЕГЭ учащихся и не допускать рисков.