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30.05.2019 05:12
Рубрика: В мире

В США врачи выходили ребенка размером с яблоко

Американским врачам удалось совершить чудо - они выходили девочку, вес которой при рождении составлял всего 245 граммов.

В Уфе девочка застряла в аппарате по выдаче бахил

Малышка появилась на свет раньше времени - на 23-й неделе. При этом девочка весила вдвое меньше, чем другие шестимесячные дети. Таким образом, она может считаться самым маленьким ребенком в мире, пишет РИА Новости.

Еще в декабре прошлого года врачи сообщили будущей матери неутешительный диагноз - беременность проходит с осложнениями, ребенок в утробе не набирает вес, необходимы преждевременные роды.

Многочисленная команда врачей выхаживала девочку на протяжении пяти месяцев. И только сейчас сотрудники больницы Sharp Mary Birch (Сан-Диего) рассказали о своем успехе.

В мире США
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