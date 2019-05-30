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Рубрика: В мире

Верховный лидер Ирана исключил возможность переговоров с США

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Фото: AP Photo Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Фото: AP Photo
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Фото: AP Photo

Иран не будет вести переговоры с Соединенными Штатами. Об этом в среду заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. По его мнению, в переговорах с американцами "нет смысла, и это несет вред".

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Верховный лидер отметил также, что его страна готова к переговорам с правительствами других стран, в том числе европейскими. Но главное, на что обращает внимание аятолла Хаменеи, это тема переговоров. "Мы не будем обсуждать ключевые вопросы революции и наш военный потенциал", - цитирует РИА Новости.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани не исключил возможность переговоров с Вашинтоном, но лишь в том случае, если США снимут санкции и откажутся от политики притеснения Ирана. Президент США Дональд Трамп уже заявлял о готовности к переговорам с Тегераном, подчеркнув, что все зависит от властей Ирана. "Я хочу, чтобы они позвонили, если готовы, а если они не готовы, тогда не нужно меня беспокоить".

Фото: REUTERS
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Напомним, в мае отношения двух стран серьезно обострились. Иран приостановил выполнение части обязательств в рамках "ядерной сделки" спустя год после того, как США возобновили односторонние санкции в отношении Тегерана. Организации по атомной энергии Ирана пояснили, что меры, утвержденные Высшим советом национальной безопасности в качестве "первого ответного шага на демарш США", будут действовать в течение 60 дней. Дальнейшее развитие событий будет зависеть, в том числе от того, удастся ли другим участникам сделки - Китаю, России, Германии, Франции и Великобритании - повлиять на Вашингтон и защитить интересы Исламской республики в вопросах нефтяного экспорта и в банковской сфере.

США в качестве сигнала властям Ирана отправили ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в Персидский залив. В Тегеране тогда же заверили в готовности ответить, если США предпримут силовые действия.

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