Видео: Как купить билеты на II Европейские игры

Спортивный азарт чаще всего добавляет его носителям не только темперамента, но жизненного оптимизма и яркого настроения. Вот и болельщики, которые планируют посетить в конце июня II Европейские игры в белорусской столице, смогут приобрести "вездеход" на континентальные состязания на сайте minsk2019.ticketpro.by , как учили герои Леонида Гайдая "без пыли и шума".

Дирекция игр уже подготовила специальный видеоролик, в котором подробно описано, как приобрести билет на различные соревнования. Тем, кто последует советам организаторов, об этом не пожалеет. Они потратят минимум времени, чтобы стать обладателями билетов на бокс, пляжный футбол, стрельбу из лука, каратэ и другие виды спорта.

Как уже информировали местные порталы, пропуск на предстоящий форум можно приобрести и в сети партнерских касс оператора на территории Синеокой, и в более чем 300 точках продаж по всей Беларуси, во всех шести областях и регионах области.

Кроме того, билеты доступны не только за наличные деньги, их можно приобрести и по безналичному расчету. Для этого достаточно оформить заявку на фирменном бланке, содержащую реквизиты, контактный номер телефона и e-mail для обратной связи, и отправить ее по факсу 8-017-392-67-70 или на e-mail: minsk2019@ticketpro.by.

Не стоит забывать, что на каждой спортивной арене предстоящего состязания будут оборудованы кассы, информирует БЕЛТА.

Как известно, II Европейские игры пройдут в белорусской столице с 21 по 30 июня на 12 спортивных площадках. Более четырех тысяч атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.