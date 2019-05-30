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30.05.2019 12:24
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Вино с затонувшего корабля XVII века стало старейшим в истории торгов

Текст: Александр Гавриленко
Фото: christies.com Фото: christies.com
Фото: christies.com

Аукционный дом Christie's выставил на продажу необычные бутылки вина XVII века. По словам организаторов торгов, это старейшие вина, когда-либо продававшихся на открытом рынке. Стоимость одного лота из пары таких бутылок - от 33 до 38 тысяч долларов.

Судно обнаружили в 2010 году у побережья Германии во время научной экспедиции. Среди прогнивших досок и внушительного слоя грязи на глубине 40 метров дайверы обнаружили старую корзину из ротанга, а в ней 14 закупоренных бутылок необычной формы.

Фото: depositphotos.com
Бутылка вина 1945 года продана на аукционе за 558 тысяч долларов

Эксперты открыли одну из них для анализа. Оказалось, что это классическое европейское красное вино. Форма бутылок, а также анализ жидкости и пробки показали, что оно было разлито между 1670 и 1690 годами.

- Наши последние результаты, полученные в Дижоне, подтверждают, что жидкость представляет собой виноградный напиток - в нем имеется винная кислота. Причем вино было весьма крепкое, - говорит профессор Гужон из бургундского Института виноградарства и виноделия.

Помимо молочной и уксусной кислоты в напитке был и этанол. Но эксперты отмечают, что для питья оно уже давно непригодно. Зато пара таких бутылок украсит любую коллекцию. Кроме того, цена на уникальный артефакт будет только расти, так что покупка может стать и прекрасной инвестицией.

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