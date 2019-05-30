Владимир Филиппов: Список научных специальностей сократим вдвое

Правительство обновило состав Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки. Как уже писала "РГ", в новый список вошли 139 членов, 84 - в президиум. Чем займется Комиссия в новом составе и сменится ли ее руководство через три года, "Российской газете" рассказал председатель ВАК, ректор РУДН Владимир Филиппов.

Владимир Михайлович, состав комиссии обновлен почти на 70 процентов. Какие назначения отметите прежде всего?

Владимир Филиппов: Появилось три новых и очень "знаковых" заместителя председателя. Теперь курировать гуманитарную сферу и общественные науки будет ректор РАНХиГС Владимир Мау. Очень авторитетный и практико-ориентированный человек.

Вторая фигура - член совета при президенте по науке, академик РАН Ольга Донцова. Она будет курировать медико-биологический совет ВАК. Очень независимый ученый, который четко высказывает свои мнения. Для всех это неожиданное назначение: до сих пор этот совет возглавляли люди из медицины. Ольга Анатольевна не медик, а ученый-биохимик, из мира технологий. Этого нам не хватало.

Еще одно важное назначение - ректор МИФИ Михаил Стриханов. МИФИ - участник проекта 5-100, занимает лидирующие позиции. Тоже признанный авторитет.

В некоторых СМИ появилась информация о том, что ваше назначение незаконное, так как вы на посту председателя уже третий срок с 2013 года, ВАК обвинили в нелегитимности. Проясните ситуацию?

Владимир Филиппов: Ответ на вопрос - в нормативной базе. Просто откройте Положение о ВАК, утвержденное Правительством РФ в 2016 году. Пункт 10: "…в состав Комиссии входят председатель комиссии, заместители председателя Комиссии, главный ученый секретарь Комиссии и члены Комиссии", в пункте 11… "при этом член Комиссии не может исполнять свои функции более 2-х сроков подряд". Даже школьнику понятно, что руководство и члены ВАК разделены, норма о двух сроках относится к членам комиссии. Кроме того, положение, принятое в марте 2016 года, не распространяется на работу членов комиссии до принятия этой нормы. Принципы формирования ВАК подтверждены заключениями ученых и правоведов.

В 2022 году вы снова станете председателем?

Владимир Филиппов: Нормативно это разрешено. А кто будет председателем, будет решать руководство минобрнауки и правительство.

Перед комиссией в новом составе - три года работы. Какие задачи будете решать в первую очередь?

Владимир Филиппов: Во-первых, нужно обеспечить реализацию приоритетных направлений в науке и технологиях. ВАК нужно создать сеть из советов по этим направлениям, причем во всех, даже самых дальних регионах России. Вторая задача - сокращение списка научных специальностей путем укрупнения. Сегодня их примерно 450. Министр Михаил Котюков поставил задачу сократить их вдвое. Это очень сложная и даже болезненная работа. Ведь за каждой из специальностей стоят крупные академики или научные школы. Но сейчас в науке вектор на междисциплинарные исследования, а в России научные специальности слишком детализированы. Более того, есть несколько десятков научных специальностей, в основном в инженерной сфере, по которым за пять лет было защищено всего пара диссертаций. Есть специальности, по которым даже нет ни одного диссертационного совета.

Также будем работать над разными подходами к защите диссертации. Например, уже прорабатывается вариант выхода на защиту не только через диссертацию, но и по совокупности работ. Чтобы ученый, который за последние 10 лет опубликовал, допустим, 30 работ в авторитетных международных научных журналах, мог бы защититься просто по факту этих статей.

Хотим также найти возможность привлекать к экспертизе диссертаций иностранных ученых со степенью PhD. Сейчас ситуация такова, что по закону в диссоветы входят только доктора наук. То есть ни один лауреат Нобелевской премии туда попасть не может. Привести их степень PhD и нашу докторскую к общему знаменателю уже невозможно, так как защищались они более 30 лет назад. Все материалы устарели.

Всех волнует, когда вернут обязательную защиту диссертации по окончании аспирантуры. Что скажете?

Владимир Филиппов: Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы количество защит росло. Для меня нонсенс: как можно не требовать от молодых ученых диссертацию, и довольствоваться дипломом? Как ректор РУДН, скажу, что одним этим фактом мы за последние несколько лет резко отторгли сотни иностранных аспирантов. Они ушли от нас в аспирантуры Казахстана, Польши, Чехии. Конечно, нужно возвращаться к пониманию, что успешное окончание аспирантуры возможно только при защите диссертации.