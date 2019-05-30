1 октября 1949 года была образована Китайская Народная Республика. 2 октября Союз Советских Социалистических Республик признал Новый Китай и установил с КНР дипломатические отношения.

В 1957 году моего отца Ли Чжуана (в то время он был ведущим корреспондентом, членом редколлегии газеты ЦК КПК "Жэньминь жибао"), которого назначили ведущим советником журнала "Советско-китайская дружба", во главе делегации китайских специалистов направили в Москву для совместной организации и выпуска с представителями советской прессы журнала. Его главный редактор В.Н. Рогов в середине 40-х годов ХХ века работал в редакции одного шанхайского журнала, был главой представительства ТАСС, заместителем главного редактора зарубежного информационного отдела газеты "Известия". Это был настоящий знаток Китая, обладающий большим весом в кругах советской прессы. Первое издание журнала "Советско-китайская дружба" вышло под новый 1958 год, в течение нескольких лет после этого Рогов и мой отец руководили редколлегиями советских и китайских товарищей, которые занимались работой по выпуску журнала, сотрудничество шло гладко, между коллегами сложилась крепкая дружба.

Летом 1958 года мою мать направили в Москву на встречу с родными, по правилам, она могла выехать в сопровождении одного ребенка. Посовещавшись, мои родители решили, что на встречу с папой поедет дочь, то есть я. Тогда мне едва исполнилось семь, я еще не ходила в школу, но все прекрасно помню. На поезде мы пересекли государственную границу в районе Маньчжоули (Маньчжурия), и так же, как и раньше папа, проехали неделю. За время долгой дороги случилось так, что я заболела, у меня был жар, тогда советский персонал сразу же оповестил об этом следующие по ходу движения станции. На каждом полустанке, чтобы меня осмотреть, в вагон заходили "люди в белых халатах". Для меня были непривычны борщ и куриный суп, тогда повар специально для меня приготовил кашу по-китайски, и хотя он так долго с ней возился, каша мало напоминала знакомый вязкий вкус, однако его искренняя забота навеки осталась в памяти у нас с мамой.

В Москве вместе с отцом я осмотрела много достопримечательностей, побывала на Красной площади, Ленинских горах, увидела здание МГУ, погуляла в парке Горького, побывала и на ВДНХ, и в Музее космонавтики, прокатилась в московском метро, тогда мы сняли много фотографий. В ту пору колхозы уже были по всему Советскому Cоюзу, включая Подмосковье - все это запечатлели старые фотографии в альбоме.

Когда мы приехали в Подмосковье, мой отец работал над интервью с председателем колхоза, ну а я играла с дочкой председателя - Ларисой. И хотя мы не понимали друг друга, языковой барьер не помешал нам подружиться. В то время китайцы, и особенно дети, редко выезжали за границу. Думаю, что советские дети тоже редко видели своих сверстников из Китая, поэтому мы ощущали взаимный интерес и любопытство. Так и завязалась искренняя дружба между детьми из разных стран. Во время перерыва в журналистской работе взрослых фотограф журнала "Советско-китайская дружба" сделал несколько снимков меня и Ларисы - двух девочек из Китая и СССР.

Прошло целых 60 лет, до сих пор я бережно храню те старые фотографии, ведь они стали маленькими свидетелями большой дружбы, связавшей людей Китая и Советского Cоюза. В течение нескольких десятилетий каждый раз, когда я просматриваю семейный альбом, я часто вспоминаю мою далекую подружку. Жаль, что папа с мамой, да и я тоже, не записали названия того колхоза, фамилию Ларисы и ее отца, но имя "Лариса" я запомнила точно, кажется, мы с ней были ровесницами. Пролетело время, я еще несколько раз приезжала в Россию, и каждый раз меня переполняли смешанные чувства, мыслями я всегда обращалась к той короткой встрече в Подмосковье.

А летом 2009 года в качестве заместителя начальника Управления КНР по делам прессы и печати я во главе делегации снова приехала в Россию, снова вернулась в знакомые места. Во время той поездки вместе с главой Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям М.В. Сеславинским мы подписали "Меморандум о сотрудничестве между Главным управлением КНР по делам прессы и печати и Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям", съездили в редакцию "Российской газеты", посетили Москву и Санкт-Петербург, а я старалась посмотреть места, что уже когда-то видела полвека назад. Гостеприимный прием российской стороны вновь возродил у меня воспоминания об искренней дружбе между народами Китая и СССР в 50-е годы. Впоследствии я стала старшим советником Общества китайско-российской дружбы, по долгу службы участвовала в ряде двусторонних официальных и общественных мероприятий. Так в моей душе вновь ожила ностальгия по китайско-российской дружбе, началась и продолжилась.

В декабре 2015 года меня пригласили принять участие в презентации новых книг "Орлы над Уханем" и "Чайный путь из Китая в Россию", организованной газетой "Чанцзян жибао" ("Вестник Янцзы") и российским посольством. В ходе мероприятия я и посол России в Китае А.И. Денисов должны были представить книги широкой публике. Во время интервью "Чанцзян жибао" я упомянула о том, как в 1958 году в Москве познакомилась и подружилась с советской девочкой, тогда в газете появилась статья "57 лет в поисках Ларисы".

В ноябре 2017 года Китайское общество дружбы с зарубежными странами и Общество китайско-российской дружбы провели прием по случаю 60-летия образования Общества китайско-российской дружбы, где я познакомилась с членом Совета Федерации, председателем Общества российско-китайской дружбы Д.Ф. Мезенцевым и первым заместителем председателя Г.В. Куликовой. Тогда я тоже снова вспомнила давнюю дружбу с советской девочкой, хотя наша встреча в детстве была случайностью, но даже эта случайность - яркий пример общения китайских и советских людей того времени, именно память о той прекрасной дружбе сопровождает меня долгие годы.

В сознании китайцев 60 лет - это первый жизненный цикл. Для многих это целая жизнь. Я искренне надеюсь найти Ларису - мою подружку детства. Если этой мечте предстоит осуществиться и спустя целых 60 лет я найду ее, это будет пусть маленькая, но такая яркая история дружбы. Отрадно то, что благодаря помощи Д.Ф. Мезенцева, Общество российско-китайской дружбы с 2018 года начало поиски Ларисы. А с китайской стороны мне помогают аккредитованные в России китайские организации и друзья. Мне так бы хотелось, чтобы спустя 60 лет, в канун 70-летия дипломатических отношений, я, наконец, смогла бы увидеться в Москве или в Пекине со своей давней подружкой, чтобы наша дружба из китайско-советской переросла в дружбу китайско-российскую.

Об авторе

Ли Дундун ранее была заместителем начальника Главного государственного управления КНР по делам прессы и печати, депутатом Народного политического консультативного совета Китая 11-го и 12-го созывов. Сегодня является старшим советником Общества китайско-российской дружбы, председателем Китайской ассоциации информации и культуры, членом Союза писателей Китая.