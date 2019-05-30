Выберите лучший проект реконструкции Нотр-Дама

27 мая во французском Сенате состоялось первое чтение представленного ранее на Национальном собрании текста, касающегося реставрации собора Парижской Богоматери, пострадавшего при пожаре 15 апреля.

Десятки новых проектов по реконструкции храма начали появляться в Сети уже на следующий день после объявления премьер-министром Эдуаром Филиппом даты проведения соответствующего международного архитектурного конкурса. Его заявление вкупе с высказываниями президента республики Эмманюэля Макрона о кратчайших сроках восстановления Нотр-Дама и попытками правительства вмешиваться в культурное пространство повергло в шок многих специалистов. Сенаторы же считают, что реставрация должна остаться верна "последнему известному визуальному состоянию" памятника до катастрофы, включая шпиль. Это обязательное условие, которое, однако, не исключает использование различных новейших материалов и техник, что дает пространство для мысли современных архитекторов, жаждущих представить свое виденье реконструкции.

"Да, строительная площадка Нотр-Дам - это исключительный проект, поэтому он является образцовым. Этот проект должен стать своеобразной демонстрацией: демонстрацией нашего режима охраны культурного наследия, демонстрацией наших умений и способностей, и, короче говоря, он должен соответствовать нашей репутации!", - подчеркнул политик Ален Шмитц.

"Российская газета" выбрала несколько проектов, в большей мере сохранивших исторический облик собора, соответствующих последним правкам, 27 мая 2019, и которые вполне могут быть взяты за основу реальной реконструкции.