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Вышел трейлер игры про "Охотников за привидениями". С той самой песней

30.05.2019,  
14:22
Текст:  Богдан Бобров
Фото: PlayStation Europe/YouTube Фото: PlayStation Europe/YouTube
Фото: PlayStation Europe/YouTube

Европейское подразделение PlayStation на своем YouTube-канале опубликовало трейлер ремастера игры Ghostbusters: The Video Game.

В обновленной версии, по заверениям создателей, игроков ждет улучшенная графика с поддержкой высоких разрешений. Оригинальная игра вышла в 2009 году почти на всех актуальных на тот момент платформах.

Игра не имеет ничего общего с фильмом-перезапуском франшизы образца 2016 года, в котором почти все главные роли исполнили женщины. Сюжетно она продолжает историю классической дилогии про "Охотников за привидениями" с Биллом Мюрреем, Сигурни Уивер и другими актерами. А некоторые из них даже приняли участие в озвучке персонажей и написании сценария.

В конце ролика указано, что игра выйдет в течении 2019 года. Исходя из того, что видео опубликовано на официальном канале PlayStation, неизвестно будет ли Ghostbusters: The Video Game Remastered доступна на других платформах.

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