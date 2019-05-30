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30.05.2019 15:30
Рубрика: Власть

За распространение зарубежных СМИ без разрешения оштрафуют

Текст: Татьяна Замахина

За распространение в РФ иностранных печатных изданий без разрешения будут грозить штрафы до 30 тысяч рублей. Закон об этом приняла в четверг Госдума.

Фото: Sputnik
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Административное наказание предусматривается в виде штрафа для граждан в размере от 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей, для должностных лиц - от 2 тысяч до 3 тысяч рублей и для юридических лиц - от 12 тысяч до 30 тысяч рублей.

Во всех случаях одновременно будет грозить конфискация предмета административного правонарушения.

Разрешение на распространение продукции зарубежного периодического печатного издания на территории РФ выдается Роскомнадзором.

Авторы документа из правительства РФ отметили, что проект закона разработан для приведения КоАП в соответствие с требованиями закона о СМИ.

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